    首頁 > 政治

    批國民黨灌輸「大中國陰影」 民團籲打破框架正名「台灣」

    2025/10/15 15:17 記者謝君臨／台北報導
    辜寬敏基金會今舉行「2025國家不正常關鍵報告」發布記者會。（記者廖振輝攝）

    辜寬敏基金會今舉行「2025國家不正常關鍵報告」發布記者會。基金會董事長王美琇指出，國民黨建構並灌輸國人根基於「大中國陰影」的錯誤史觀，長久以來都在深深影響著台灣，使得我們無法建立一個正常的民主國家，唯有正名為「台灣」，並清楚定位台灣與中國互不隸屬，才能逐步打破中國設下的框架，讓國際社會更自然地接受台灣的存在。

    王美琇於報告中指出，在我國，荒謬幾乎無所不在，就像大象一直都在客廳裡，但大家都選擇視而不見。這樣的荒謬已慢慢在蠶食我國民主制度，以及習以為常的文明理性和常識邊界，讓國家處於極度不正常的狀態。這種荒謬隨手拈來。從國家名字、國家歷史、空間地名和街道名字、節日訂定、國營企業和駐外單位名稱、政黨名字等，處處都充斥著「中國」的實質與意象。

    王美琇表示，至今全台各地都有中正路和蔣介石銅像，甚至在首都市中心還豎立1座碩大的中正紀念堂，繼續緬懷這位曾經實施獨裁統治，並殺害無數台灣人的獨裁者。「請問這代表什麼樣的價值？這是在羞辱民主或歌頌民主？」

    王美琇指出，甚至，台灣最大的不正常，是一個以「中國」為名的政黨中國國民黨，至今仍執意懷抱大中國意識形態，他的黨主席參選人還大聲宣揚：「要讓所有台灣人都很自豪地說我是中國人。」而隔壁如假包換的中國，正是處心積慮要併吞台灣的敵國。而且，至今台灣很多縣市街道都充斥著中國的省名和地名。

    王美琇認為，建構我國歷史必須根植於這塊孕育世世代代台灣人的土地，她用「大樹理論」來說明：以「台灣主體性史觀」來建構我國歷史，亦即從上千年來南島語系原住民族存在的歷史算起，歷經明清、荷蘭、西班牙、日本、國民黨來台至今的歷史軌跡，就像是一棵千年巍巍大樹昂然豎立在台灣的土地上。」

    王美琇強調，我們可以接受中國國民黨從1949年像1根枝椏嫁接到這棵大樹，成為大樹的一部份；但絕對無法接受將台灣這棵千年大樹連根拔起嫁接到中國。

    高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗表示，必須沉重地說，2025年的台灣，比2024年更不正常了。因此，辜寬敏基金會每年要藉著出版這個小冊子提醒大家，要以「台灣」為名，建立一個自主、獨立且有尊嚴的國家，尚有多少未竟之業。

    羅承宗說，只有深刻且痛苦地了解到我們處在甚麼不正常的國家狀態，才能避免積非成是，不會在無知與麻痺中快樂地活著，轉而更積極地行動與改變。

