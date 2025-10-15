為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國台辦引《沒出息》諷台灣 王世堅反擊：連滾帶爬的是中芯和紫光

    2025/10/15 14:56 記者陳政宇／台北報導
    民進黨中常會，民進黨立委王世堅受訪。（記者王藝菘攝）

    民進黨中常會，民進黨立委王世堅受訪。（記者王藝菘攝）

    民進黨立委王世堅質詢金句被中國網友剪輯成歌曲《沒出息》爆紅，中國國台辦發言人陳斌華也引述直言，積體電路是台灣最具競爭力的核心優勢產業，本應「從從容容、遊刃有餘」，如今卻「慌慌張張、連滾帶爬」。對此，王世堅今（15日）反批，國台辦昧於事實，在高科技半導體產業是中芯、紫光連滾帶爬，台積電則是從從容容。

    王世堅的《沒出息》紅遍中國，連國台辦都跟風引述。王世堅今出席民進黨中常會前受訪表示，他歡迎國台辦釋出善意，但陳斌華這段話的前一句居然是罵台積電，這不可思議，國台辦說台積電是慌慌張張、連滾帶爬，希望在釋出善意的同時，不要用汙衊、違反事實方式，糟蹋台灣最引以為傲的台積電。

    王世堅進一步指出，在高科技產業半導體，是中芯、紫光連滾帶爬，台積電從從容容，搞不懂國台辦到底在講什麼，大家若釋出善意交流是好事，尤其台灣從來不否認「同文同種」，都承認共同的語文、血緣、宗教、文化、風俗，但既然兩岸已分治70幾年，就應互相尊重彼此的體制；評論台灣任何事要基於事實，不能昧於事實、講一些與現況截然不同的話。

    王世堅說，藉由網路交流藝術、音樂、文化很好，大家切磋網路哏也很正面，既然兩岸間有這麼多差異，應該求同存異，大家不要那麼劍拔弩張，這是全世界和平的趨勢，但不要用放話的方式。

    「昨天我們是敵人，明天怎麼樣不曉得，至少今天和平交流！」王世堅強調，可以交流的部分不需要有任何阻礙，有差異的看法就保存下來，讓時間慢慢化解，但交流的前提不該是一見面劈頭就罵，還罵得如此不精準，尤其罵到台積電，全體台灣人都不會接受，這是台灣自豪的護國神山，國台辦此言非常不禮貌且昧於事實，污辱台積電與台灣。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播