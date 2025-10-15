國台辦引《沒出息》諷台灣 王世堅反擊：連滾帶爬的是中芯和紫光

民進黨中常會，民進黨立委王世堅受訪。（記者王藝菘攝）

民進黨立委王世堅質詢金句被中國網友剪輯成歌曲《沒出息》爆紅，中國國台辦發言人陳斌華也引述直言，積體電路是台灣最具競爭力的核心優勢產業，本應「從從容容、遊刃有餘」，如今卻「慌慌張張、連滾帶爬」。對此，王世堅今（15日）反批，國台辦昧於事實，在高科技半導體產業是中芯、紫光連滾帶爬，台積電則是從從容容。

王世堅的《沒出息》紅遍中國，連國台辦都跟風引述。王世堅今出席民進黨中常會前受訪表示，他歡迎國台辦釋出善意，但陳斌華這段話的前一句居然是罵台積電，這不可思議，國台辦說台積電是慌慌張張、連滾帶爬，希望在釋出善意的同時，不要用汙衊、違反事實方式，糟蹋台灣最引以為傲的台積電。

王世堅進一步指出，在高科技產業半導體，是中芯、紫光連滾帶爬，台積電從從容容，搞不懂國台辦到底在講什麼，大家若釋出善意交流是好事，尤其台灣從來不否認「同文同種」，都承認共同的語文、血緣、宗教、文化、風俗，但既然兩岸已分治70幾年，就應互相尊重彼此的體制；評論台灣任何事要基於事實，不能昧於事實、講一些與現況截然不同的話。

王世堅說，藉由網路交流藝術、音樂、文化很好，大家切磋網路哏也很正面，既然兩岸間有這麼多差異，應該求同存異，大家不要那麼劍拔弩張，這是全世界和平的趨勢，但不要用放話的方式。

「昨天我們是敵人，明天怎麼樣不曉得，至少今天和平交流！」王世堅強調，可以交流的部分不需要有任何阻礙，有差異的看法就保存下來，讓時間慢慢化解，但交流的前提不該是一見面劈頭就罵，還罵得如此不精準，尤其罵到台積電，全體台灣人都不會接受，這是台灣自豪的護國神山，國台辦此言非常不禮貌且昧於事實，污辱台積電與台灣。

