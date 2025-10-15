硬起來！ 狂遭藍紅圍剿 趙少康怒喊：中國介選事實就是事實

趙少康砲轟大陸方面的作為往往才是讓民進黨撿到槍。（資料照）

國民黨主席參選人郝龍斌日前爆料，指國民黨主席選舉遭中共介入；「戰鬥藍」發起人趙少康隨即召開記者會，出示遭攻擊證據，正告中共勿介入選舉，結果遭到國民黨及統派人士圍剿。對此，趙少康今日表示，一些紅統名嘴，被照妖鏡一照，牛鬼蛇神通通現形跳出來表忠。「大陸（指中國）網軍介選，事實就是事實！」文章中他更砲轟中國的作為，「往往才是讓民進黨撿到槍」，本來國民黨會贏的選舉，後來變成民進黨贏！

趙少康今日在臉書發文表示，他近日揭發中國方面介入國民黨主席選舉，舉出具體數字，說明確實有明顯證據，要求國安單位調查及中國當局制止。今天國安局長蔡明彥證實，1000多支以上的TikTok及200多部YouTube影片，一半以上都是在境外設置的IP ，他質疑：「如果是正常的影片，IP為什麼要設在境外，好像詐騙集團怕被追查一樣？更何況我們的工程師查到有近200支TikTok影片是中國帳號製作的。」

趙少康指出，近日對他的抨擊排山倒海而來，一種是說他「讓綠營撿到槍」，會被綠營用來證明中國的確有干預台灣選舉，一種是說他引起黨內互打，破壞藍營團結。「尤其一些紅統名嘴，被照妖鏡一照，牛鬼蛇神通通現形跳出來表忠，讓我笑到不行。」趙少康也強硬回擊：「事實就是事實，數字會說話，這些人腦袋不清、邏輯不通，甚至根本故意忽略事情的本質。」

趙少康質問，先問有沒有網路圍攻？為什麼有這麼多網路圍攻？是誰發動的？錢從哪裡來？目的是什麼？國民黨選過那麼多次黨主席，為什麼只有這次動員網軍圍剿？是誰把民進黨鬥爭那套搬進國民黨？至於有人說可能是民進黨的人「反串」，趙少康表示，如果是一般大選，民進黨的側翼的確是會反串，但現在這是國民黨主席的選舉，民進黨幹嘛要花這麼多錢、這麼龐大的人力物力去反串？

趙少康：中國作為往往才是讓民進黨撿到槍

趙少康說，他一向反對境外介選，「而且大陸方面的作為往往才是讓民進黨撿到槍」，他痛批，本來國民黨會贏的選舉，後來變成民進黨贏，就連2024總統大選時中國發射運載衛星的火箭，都被民進黨發布警報說成飛彈，結果侯友宜和他的民調立刻大跌6%，災情慘重。

趙少康指出，有些深藍人士因為太反對台獨，寧願支持中共，這種「聯合次要敵人，打擊主要敵人」的想法太一廂情願，台灣大多數選民是不會接受的。他也沉痛表示，國民黨想要在台灣執政，就要努力爭取台灣的民心，中國是沒有台灣選票的。「共產黨是民進黨最好的朋友，只要有中共，民進黨就坐擁40%選票，國民黨想不通這點，永遠不要想執政。」

