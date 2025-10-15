花蓮縣府捨垂直避難改疏散撤離原因曝光 仍與中央不同調

中央緊急應變協調所今天召開第一次協調會，包括光復鄉等三位鄉鎮長及警戒區內村長與會。（記者洪臣宏攝）

花蓮縣面對堰塞湖威脅及颱風來襲，中央與地方對避難方式選擇意見相左，中央直言不解花蓮縣府捨垂直避難、選擇疏散撤離動機。花蓮縣府行研處長陳建村今（15）日說明原因，不過中央前進協調所總協調官季連成會中重申，垂直避難是安全、穩定的，但尊重縣府決定。

陳建村在今日的前進協調所記者會上，首度答覆花蓮縣政府捨棄垂直避難原因。他說，0923災變後，非常認真嚴肅面對避難方式，花蓮縣政府13日以公文將疏散撤離計畫中的三種方式，包括依親、收容及垂直避難，在公文中清楚載明怕仍然有「不確定因素」，建請中央取消垂直避難。

他說明，發布超前部署紅色警戒即開始強制撤離，跟強降雨帶來大水的時間，可能有長時間落差，甚至長達1、20小時，投入強制撤離第一線的村里鄰長、警消及支援的國軍，要一一確認應該撤離的家戶及人員已經強制撤離，並且到達安全處所。他說，如果民眾在自己家裡垂直避難，可能第一時間是配合的，但他在二、三樓長達1、20小時時間，是否有可能下到一樓，因為廚房、民生用品、市內電話等都在一樓，如何確定在這麼長時間，他在建築物內是否會下到不該在的一樓。

另外，所有鄉親有其原來的人際網絡，可能住在附近，因為是平房或有二、三樓，有不同避難方式，他強調，都市跟鄉村民情不同，有很多評估，他只能簡單說明。

