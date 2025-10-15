為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄男拍總統車隊被警制止 蔡明彥盼理解「維安不是100分就是0分」

    2025/10/15 14:40 記者方瑋立／台北報導
    針對高雄男子持長鏡頭單眼相機拍攝總統車隊被警方制止後引發爭議一事，國安局長蔡明彥15日強調，「維安不是100分就是0分」，特勤維安工作不容閃失，會請人員加強溝通技巧，盼社會大眾理解並積極配合。（記者廖振輝攝）

    高雄1名男子近日持長鏡頭單眼相機欲拍攝總統車隊，被警方制止後在網路上引起討論。國安局長蔡明彥今（15）日在立法院說，「維安特勤不是100分就是0分」，特勤維安人員會針對總統動線進行必要管制，且維安不容任何閃失，會請人員注意溝通技巧，也盼民眾能理解並積極配合。

    立法院外交及國防委員會今邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」並備質詢。國民黨立委徐巧芯質詢時指出，高雄鳥松日前有一名男子欲拍攝總統賴清德車隊，現場被員警制止並稱此行為違法，她質疑未來民眾是否都不能拍攝總統車隊。

    警政署長張榮興說「不見得是這樣的狀況」，總統維安是道路警衛，負責沿途安全，會再瞭解此個案，原則上總統維安一定要保障。

    徐巧芯表示，希望國安局能向民眾清楚說明，是否能拍攝總統車隊，避免未來再有爭議。

    蔡明彥回應，這是依照「特勤條例施行細則和作業要點」，假如維安對象的行徑動線有可能出現滋擾狀況，特勤維安人員可以進行交通管制、人員查核、以及攜帶物件查核，因為在車隊行進或維安對象上下車的時候，是最容易發生事情的時間點，當年美國總統雷根就是在上下車時遇襲。

    蔡明彥並於會後向媒體說，總統維安依規定，假如維安對象行進動線，有可能出現滋擾情況，特勤維安人員會進行必要管制，針對人員、攜帶物件做查察，所以要依照現場情況（判斷），由維安人員現場處理，後續會請人員注意與民眾溝通技巧。

    不過，蔡明彥也請民眾理解，「特勤維安工作不容有任何閃失」，從國外許多案例可以看到，車隊或上下車的行進過程，是最容易發生問題的時刻。

    他舉例，美國總統雷根被槍擊，就是在上下車的過程；上週厄瓜多總統的車隊也被民眾用石塊圍起來攻擊。所以「特勤維安上不是100分就是0分」，因此執勤人員精神較緊繃，盼社會大眾能夠理解，也積極配合維安。

    至於員警解釋法條時不盡清楚的情況，蔡明彥說，也會再與警政署討論。

