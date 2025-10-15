「處長們可割可棄？」 胡仁順怒喊花蓮大家長徐榛蔚出來面對

花蓮民進黨議員胡仁順。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，中央與地方持續投入搶修與復原，昨天傳出花蓮縣政府民政處代理處長李葳率頭帶著承辦、科長退出中央民政的聯繫工作群組，遭中央前進協調所總協調官季連成批評此舉「心態可議」。對此，花蓮縣議員胡仁順表示，徐榛蔚縣長，縣府團隊簡直潰不成軍，妳還記得妳是「指揮官」嗎？妳被罵幾次就躲起來，現在每天在臉書上喊喊話、罵罵中央、跑跑法會和活動就好？

胡仁順在臉書PO文表示，季連成中將官拜陸軍、海軍副司令，現在是政務委員的他，從9/30上任總協調官後不曾離開災區，每天開記者會親自說明各項細節與進度、面對各種質疑，還有開會、協調、領導、巡查、解決問題、安定民心。

胡仁順指出，那「花蓮的大家長」徐榛蔚縣長呢？我們幾乎忘了她的存在，好像光復的事是別人的事，是中央的事，是鄉公所的事，是縣府下屬處長的事，一切都「不關我的事」、「可割亦可棄」，昨天是民政處長退群，今天是行研處長被族人罵到哽咽，還是季將軍出來挺他救他的，處長們被推到第一線，除了面對受災戶和民眾的情緒、千頭萬緒的重建工作、與中央部會協調開會，還得幫徐榛蔚縣長吸收所有壓力和砲火。

胡仁順直言，徐榛蔚縣長，縣府團隊簡直潰不成軍，妳還記得妳是「指揮官」嗎？妳被罵幾次就躲起來，現在每天在臉書上喊喊話、罵罵中央、跑跑法會和活動就好？可能又要有一個颱風來了，大家都忙著要實地演練撤離計劃了，但看起來，這一切依舊是「與妳無關」，徐榛蔚！巴奈！出來面對！立刻！馬上！

