為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「處長們可割可棄？」 胡仁順怒喊花蓮大家長徐榛蔚出來面對

    2025/10/15 14:39 即時新聞／綜合報導
    花蓮民進黨議員胡仁順。（資料照）

    花蓮民進黨議員胡仁順。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，中央與地方持續投入搶修與復原，昨天傳出花蓮縣政府民政處代理處長李葳率頭帶著承辦、科長退出中央民政的聯繫工作群組，遭中央前進協調所總協調官季連成批評此舉「心態可議」。對此，花蓮縣議員胡仁順表示，徐榛蔚縣長，縣府團隊簡直潰不成軍，妳還記得妳是「指揮官」嗎？妳被罵幾次就躲起來，現在每天在臉書上喊喊話、罵罵中央、跑跑法會和活動就好？

    胡仁順在臉書PO文表示，季連成中將官拜陸軍、海軍副司令，現在是政務委員的他，從9/30上任總協調官後不曾離開災區，每天開記者會親自說明各項細節與進度、面對各種質疑，還有開會、協調、領導、巡查、解決問題、安定民心。

    胡仁順指出，那「花蓮的大家長」徐榛蔚縣長呢？我們幾乎忘了她的存在，好像光復的事是別人的事，是中央的事，是鄉公所的事，是縣府下屬處長的事，一切都「不關我的事」、「可割亦可棄」，昨天是民政處長退群，今天是行研處長被族人罵到哽咽，還是季將軍出來挺他救他的，處長們被推到第一線，除了面對受災戶和民眾的情緒、千頭萬緒的重建工作、與中央部會協調開會，還得幫徐榛蔚縣長吸收所有壓力和砲火。

    胡仁順直言，徐榛蔚縣長，縣府團隊簡直潰不成軍，妳還記得妳是「指揮官」嗎？妳被罵幾次就躲起來，現在每天在臉書上喊喊話、罵罵中央、跑跑法會和活動就好？可能又要有一個颱風來了，大家都忙著要實地演練撤離計劃了，但看起來，這一切依舊是「與妳無關」，徐榛蔚！巴奈！出來面對！立刻！馬上！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播