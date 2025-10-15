徐巧芯關切歌曲「沒出息」涉統戰 蔡明彥傻眼：國安層級才會查

立法院外交及國防委員會15日邀請國家安全局長蔡明彥率相關情報機關首長，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」並備質詢。（記者廖振輝攝）

網友將綠委王世堅質詢內容改編成歌曲「沒出息」紅遍兩岸社群，國民黨立委徐巧芯今（15）日在立院質詢時，當場唸出該曲歌詞，並說民進黨立委王義川認為涉統戰，國安局是否有調查及結果為何？面對徐巧芯執著追問，國安局長蔡明彥也當場傻眼回應，國安局不會介入每個個案，只會查察國安層級、層面的事情，一般政治人物之間彼此的影音攻防，國安局不會涉入。

徐巧芯今天質詢時引用國安局報告稱，假消息與中共操控輿論戰、境外勢力介入並非同件事情，民眾要如何界定這些訊息是來自境外、中共，還是指示台灣民眾自己誤傳的消息？她當場唸出「沒出息」的「從從容容游刃有餘」等全部歌詞，並說立委王義川認為這首歌不要聽，是中共設計用來統戰的，要求國安局報告查核結果。

蔡明彥回應，一般會看它的內容及傳散狀況。不過，徐仍不滿其回應，持續8次追問國安局是否有調查「沒出息」的傳散等情況。

蔡明彥當場傻眼表示，針對境外勢力爭議訊息，國安局會做總體性的相關傳散的一個數字，但是國安局不會介入查察每個個案，如果要介入一定是拉高到國安層級、層面，一般政治人物之間彼此的影音攻防，國安局不會去涉入。

徐巧芯質疑，跟影音攻防有何關係？如果中共有做一個歌曲或訊息來統戰台灣，難道國安局認為這也是屬於政治人物與政治人物之間的關係？國安局不需要介入調查？那為何國安局報告直指中共藉由異常粉專，以知名電影或動畫素材，用AI技術做二次創作，產生迷因式影音，對於台美關稅談判、罷免投票、人員監測等資訊進行操作，擴大輿論渲染？

蔡明彥強調，所謂爭訊，假設屬國安層級，大概有幾個部份，一是涉及對元首的污衊，二是涉及對外重要關係發展，三是國家重大議題。如果爭訊可能影響到選舉或救災，國安局就會介入。

蔡明彥指出，一般的檢舉，假如是走相關的刑事案件的提告，那就走司法系統，要有國安的重大影響才會由國安局介入。

徐巧芯則稱，王義川沒有檢舉提告，但每個人都可以公開講說這個是統戰、那個是什麼樣的情況，國安局對於哪些是或不是統戰都沒有辦法界定，那其他人要如何遵循？最後加深內部對立的人是誰？就是我們國人跟國人之間。

國民黨立委徐巧芯15日在立法院質詢時追問立委王世堅當紅神曲「沒出息」是否如立委王義川所言涉統戰？（記者方瑋立攝）

