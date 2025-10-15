郝龍斌公布黨務改革AI政策 要讓國民黨「即時感知民意、主動連結社會」

國民黨主席候選人郝龍斌15日舉辦國民黨邁向AI新紀元記者會，說明如何以AI改造國民黨。（記者張嘉明攝）

國民黨主席候選人郝龍斌今日舉行「國民黨的AI新紀元──用科技重啟政黨革新」記者會，公布國民黨黨務改革的AI政策，啟動現代化、AI化、數位化3大轉型，要讓國民黨「即時感知民意、主動連結社會」。國民黨立委賴士葆、前交通部長葉匡時、國民黨市議員曾獻瑩都到場支持，曾獻瑩並贈送郝龍斌青年朋友用AI繪圖製作的Q版郝龍斌，以及「KMT好幫手」的LINE聊天帳號。

郝龍斌表示，AI時代的政黨必須「即時感知民意、主動連結社會」，他具體主張從3個方向出發。首先是「政黨現代化：讓系統跑起來」，建立「AI黨務平台」，讓會議紀錄、資料整理、政策追蹤都能自動化。

郝龍斌說，企業有CRM，我們也要有政黨版的CRM（Constituent Relationship Management）系統，來整合黨員資料、互動紀錄與議題分析，讓中央與地方重新連線，形成真正「懂民意」的組織。

郝龍斌接著指出，「黨務數位化：建立統一資料平台」，將黨員名單、黨務資料、活動資訊統合上雲端，讓中央與地方即時同步。AI與數位化結合後，能更精準掌握基層需求，提供不同地區量身訂製的訊息與對策，打造真正的「智慧政黨」。

郝龍斌表示，數位化部分，更要AI化，讓科技服務民主。「選戰AI化：從數據到行動」，未來選戰不只是比宣傳，而是比理解力。更要建立「AI情報中心」，即時蒐集輿論資料、分析議題熱度，讓候選人能以數據為依據調整策略。AI不取代人，但能放大人的能力，更快、更準、更貼近人民。

郝龍斌更提到，國民黨要用AI賦能青年，讓年輕人成為改革主力。他提出三大行動：AI實戰學院、AI青年黑客松、AI青年團。要讓青年不只是黨的後盾，更是時代改革的動能。郝龍斌特別提及，現階段KMT Studio已經運作得有聲有色。他認為，KMT Studio的推進，也證明國民黨的新世代懂得在政黨治理中運用科技，未來也會在這個基礎上更進一步用AI幫助國民黨脫胎換骨。

郝龍斌進一步提到，要透過AI工具，讓國民黨轉變為「學習型政黨」，讓每位黨工、民代、青年都能接受AI培訓、懂得用科技理解社會脈動。他具體提出目標，就是要在下一次黨主席選舉時，實現「線上黨員投票」。透過AI驗證與區塊鏈技術，確保安全、透明、不可竄改，讓海外、外縣市黨員都能參與，讓民主制度真正升級。

郝龍斌更具體提出推動時程，宣示將在3個月內成立專責小組，6個月內升級黨務數位平台，一年內全面串連地方，啟動政策觀測小組，更要讓黨員意見交流常態化。

郝龍斌說，國民黨的未來，不只是「數位化的政黨」，而是懂AI、用AI、能預測未來的政黨。AI是手段，革新才是目的。讓科技服務民主，讓國民黨重新連結人民。

