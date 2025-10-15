謝龍介牽線 蔣萬安明南下台南考察酪農業

蔣萬安明將南下台南考察酪農業。（記者董冠怡攝）

台北市推動「鮮奶週報」政策，台北市長蔣萬安明（16日）將在立委謝龍介的牽線下，前往台南市佳里區，走訪當地具代表性的酪農場，進一步了解本土酪農的實際運作現況。

北市府表示，此行由謝龍介協助安排，邀請蔣萬安南下考察各縣市陸續推行鮮奶政策、鮮奶需求持續上升的情況下，本土酪農的產量與供應能量是否足以因應需求，盼讓「鮮奶週報」讓孩子喝得更營養、本土酪農走得更長遠的初衷持續延續下去。



北市府指出，「鮮奶週報」上路以來，北市已送出超過226萬瓶鮮奶，今年9月1日更升級為全年不中斷的「鮮奶週報2.0」，不僅為學童補給營養，也結合在地酪農與食農教育，滿意度突破8成。

此次前往佳里「梅桂牧場」，該牧場以育種技術優良、外銷實績亮眼聞名，是台灣酪農業升級的典範，北市盼透過「鮮奶週報」深化學校與產地的連結，實地了解在台北市率先推動該政策後，各縣市陸續推行，並在鮮奶需求提升的情況下，產地的供應現況與產業升級的發展方向。

北市府指，「鮮奶週報」的推動，不只是營養政策，更是一條串起教育、農業與地方經濟的鏈結；現包括新北、桃園等縣市也相繼推行，北市府樂見更多地方響應、願意分享經驗，並與各縣市攜手推動孩子健康成長、農業永續發展與國產乳品振興。

