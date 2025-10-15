為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    海巡隊員驚爆請病假「養」2家餐廳 管碧玲：害群之馬重傷形象

    2025/10/15 14:32 記者洪定宏／高雄報導
    海巡隊員驚爆請病假「養」2家餐廳，管碧玲要求檢討。（取自管碧玲臉書粉專）

    海巡隊員驚爆請病假「養」2家餐廳，管碧玲要求檢討。（取自管碧玲臉書粉專）

    海巡署艦隊分署澳底海巡隊林姓隊員被控在申請延長病假10個半月期間，不僅在新竹開2家海鮮燒烤餐廳，還揪超過3700人的海鮮團購群組接單、送貨，口袋賺滿滿，更爽領每月5.6萬元薪水加年終獎金共60萬元，新竹地檢署已分案調查。對此，海委會主委管碧玲在臉書粉專發文回應了。

    海委會主委管碧玲以「優秀的團隊，不容害群之馬」為題發文強調，她已對艦隊分署長黃宣凱下達5項指示，包括將林員送考績會汰除；督察與政風提交檢討報告，管理監督有疏失則應予處置；與醫院共同研討，針對「建議長期居家休養，以免病情惡化」的醫囑，需「規則門診複查」部分，依據病情，應明定規則性所需的時間間隔；進一步檢視，ㄧ旦涉及訛詐薪資，依法究辦；未來延長病假無論時間長短，都要簽給署長核定。

    管碧玲表示，海巡昨天在金門驅離來犯的兩艘漁政船、ㄧ艘海巡公務船，還要同時去抓幾乎與中國海巡公務船同時出現的小目標偷渡，金門海巡隊抓到了！「然後夜裡，馬祖又來了兩個非法偷渡，ㄧ整夜辛苦，早上也抓到了！」

    然而，今天一早「正在忙著聯繫偷渡犯相關內情，傳進來害群之馬的新聞，氣翻天了！艦隊分署這麼優秀、同仁這麼辛苦，一個害群之馬，就重傷形象，這種不肖份子，太對不起大家了！」

