國民黨魁6人選都反對強化國防 民進黨：恐向國際釋錯誤訊息

民進黨今盤點，6位國民黨主席候選人全部反對增加國防預算、強化國防實力。（圖取自民進黨臉書）

國民黨主席選舉將於18日登場。民進黨今（15日）批評，6位國民黨主席候選人全部反對增加國防預算、強化國防實力，若只想繼續以「示弱」換取虛幻的和平，只會讓獨裁力量更加有恃無恐，並向國際釋放錯誤訊息。

民進黨今透過臉書發文指出，黨主席選舉本來是國民黨自己的家務事，民進黨沒有意見；但國民黨內辯論的過程中，6位候選人「全部」反對增加國防預算、強化國防實力，這些危害台灣安全的主張，每個人都有權利提出質疑。

請繼續往下閱讀...

民進黨盤點，郝龍斌曾說「不支持國防預算達GDP5%以及台灣之盾」；鄭麗文說「不支持國防預算達GDP5%」；羅智強則「反對將國防預算增至佔GDP的5%」。

張亞中說過「不只反對國防預算達5%，包括3%、2.8%都反對」；蔡志弘說「反對分裂國土帶來立即危機，國防預算達GDP的5%是不可承受之重」；卓伯源認為「國防預算多寡非百分比的問題，聯合國總部遷到台灣，可望推動台海永久和平」。

據此，民進黨強調，面對來自對岸的軍事威脅、認知作戰與外交打壓，台灣唯有強化自我防衛，才能讓國際社會相信我們有捍衛自己的決心，進而願意持續協助我們。總統賴清德已在國慶演說中宣示：明年度的國防預算，按照北約標準，將超過GDP3%；也會在2030年前達到GDP5%，展現守護國家的決心。

民進黨表示，國防支出的增加，並非漫無目的，而是要應對敵情威脅，並成為發展國防產業的動力；要提醒國民黨，若全黨上上下下只想繼續以「示弱」換取虛幻的和平，只會讓獨裁力量更加有恃無恐，並向國際釋放錯誤訊息。

