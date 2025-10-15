國台辦引王世堅《沒出息》神曲 嗆台半導體產業「連滾帶爬」

中國國台辦發言人陳斌華今天表示，台灣的優勢產業本來應該「從從容容、游刃有餘」，如今卻是「慌慌張張、連滾帶爬」。（翻攝直播）

有中國音樂人以民進黨立委王世堅過往質詢影片為素材，創作歌曲《沒出息》在兩岸爆紅，引發網友爭相模仿創作。中國國台辦發言人陳斌華今天也引述表示，台灣的優勢產業本來應該「從從容容、游刃有餘」，如今卻是「慌慌張張、連滾帶爬」；學者批評，中共以為用這種方式會讓台灣民眾認為台灣半導體產業「沒出息」，只會適得其反。

美國商務部長盧特尼克日前接受外媒專訪時說，很快就會與台灣達成關稅貿易協議，並拋出美台半導體製造「五五分」構想。民進黨政府已表示不會接受，指雙方持續就關稅問題磋商。

陳斌華今天在國台辦記者會指稱，美國政府高官的說法，讓世人再度看清美國永遠奉行「美國利益優先」的真實面目，以及民進黨當局所謂「台美關係史上最好」的可笑，一味妥協退讓只會換來美國步步進逼、軟土深掘的可悲。

陳斌華說，台積電是台灣最具競爭力的核心優勢產業，而今卻淪為任由美國巧取豪奪的「弱勢產業」，根源在於民進黨當局為了「倚外謀獨」，只會無原則媚美、無底線賣台。套用最近爆紅兩岸的網路歌曲《沒出息》，台灣的優勢產業本來應該「從從容容、游刃有餘」，如今卻是「慌慌張張、連滾帶爬」。

對於王世堅《沒出息》一曲在中國爆紅，陳斌華則說，「對於這首歌曲和歌曲影片中的人物，我不作評論，只評論這個現象」。自己看了很多版本的《沒出息》，兩岸網友的創意確實讓人驚嘆。

陳斌華聲稱，這個現象之所以能夠出現，一是因為兩岸同胞「同文同種」，都能理解那幾個成語的意思，找到玩梗的點；二是容易結合自身際遇、時事熱點，抒發情感共鳴。

陳斌華進一步說，有看到很多評論，比如有些人認為「匆匆忙忙、連滾帶爬」寫出了人到中年的忙亂。也有台灣網友表示，正是「台灣這些沒出息的政治人物，讓台灣的前途連滾帶爬」。

他舉例，對於「從從容容、游刃有餘」，有些人認為表達了淡定從容的人生態度，也有些人用來形容中方對台工作和解決台灣問題上的定力。總之，我們樂見這樣自然、有趣、快樂的兩岸民間互動交流。

對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，中國網友把王世堅質詢用語編成一首歌曲，中國政府卻把這個拿來詆毀台灣的優勢產業，這是一種政治上的「譁眾取寵」。中共宣傳部門以為用這種方式，就可以讓台灣民眾認為台灣產業是「沒出息」，效果只會適得其反。

洪敬富指出，用王世堅的話改編成歌是非常有創意性，原本是一種生活挖苦，但國台辦無限上綱，用這個來對台灣政治、主權及台灣企業的詆毀，特別是在美國關稅戰議題上，「真的太輕看台灣人民的智慧，中共只是自取其辱」。

他強調，國台辦曲解歌詞原意，只是想藉「沒出息」來挖苦台灣，真的太輕忽台灣人民的智商，這種宣傳不會達到任何的效果。

