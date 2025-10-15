輝達總部拖500天難產！ 吳思瑤轟蔣萬安別躲李四川背後

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

全球晶片龍頭輝達（NVIDIA）有意將海外總部設於台北市北投士林科技園區T17、T18基地，卻因台北市政府與新光人壽的地上權合約爭議而卡關。對此，選區位於北士科的民進黨立委吳思瑤今（15日）痛批，北市府拖延近500天仍在原點打轉，台北市長蔣萬安當初敲鑼打鼓邀功，現在卻躲在台北市副市長李四川背後，呼籲應展現魄力。

輝達總部落腳處懸而未決，吳思瑤今受訪直言，做為在地立委，她比誰都焦急，也努力尋求中央政府協助，但關鍵問題的權責仍在台北市政府，「蔣萬安怎麼躲起來了？現在台北市長是李四川嗎？」

請繼續往下閱讀...

吳指出，當初蔣萬安敲鑼打鼓，宣稱輝達相中北士科是自己的功勞，如今出包卻軟弱無能、毫無魄力，讓李四川出來背鍋、擋子彈，呼籲蔣必須展現魄力，「因為你才是台北市長！」

對於北市府與新壽的協商進度，吳思瑤進一步質疑，市府早就該進行折衝、卻拖延近500天，至今回到原點，在合約更改與否上打轉。

吳思瑤強調，全台灣都在爭取輝達，若蔣萬安行政效率、治理能力、協調能耐不足，輝達這隻煮熟的鴨子可能就會飛走了，屆時該如何向市民交代？要求蔣萬安別在原點打轉，拿出魄力，市府有很多政策工具與協調空間能進行調整。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法