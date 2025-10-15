賴清德欽點何欣純選台中市長 盧秀燕被問「誰接棒」四兩撥千斤

市長盧秀燕今天被問及誰接棒台中市長是江啟臣、還是楊瓊瓔，她回應，上班時間不談政治、選舉。（記者蔡淑媛攝）

總統賴清德昨天（14日）與台中市民進黨公職舉辦便當會，會中拍板由民進黨立委何欣純參選2026台中市長，因此使得國民黨市長由誰接棒，也備受矚目。市長盧秀燕今天被問及是立院副院長江啟臣還是立委楊瓊瓔接班，盧秀燕則回應，上班時間不談政治、選舉。

賴清德總統昨天到台中探訪百歲人瑞，接著與地方黨公職召開便當會，會中敲定徵召何欣純代表民進黨出戰2026年台中市長選舉，並要求黨公職團結一致拚勝選，立委蔡其昌續在中央協助他推動政策。

藍營人選則未明朗，立法院副院長江啟臣備戰已久，被視為熱門人選，立委楊瓊瓔也多次被點名，並未否認參選可能，藍營認為，盧秀燕具有關鍵影響力，盡量讓江、楊以協商的方式確定人選。

盧秀燕今天出席北屯陳平國小體育館暨多功能市民活動中心落成典禮，被媒體問及下一屆台中市長接棒人選是江啟臣或楊瓊瓔，她則強調，上班時間不談政治、選舉，多報導學校。

