國民黨主席選舉傳境外勢力介選 卓榮泰：認知戰已充斥台灣

國民黨主席選舉傳境外介選，行政院長卓榮泰今天表示，過去普遍認為執政黨才可能遭受網軍攻擊，但如今在野黨也受網軍打擊，可見認知作戰已經充斥在台灣島內。（記者田裕華攝）

國民黨主席選舉傳境外勢力介選，行政院長卓榮泰今（15）日出席人事行政總處舉辦的國家政務研究班及高階領導研究班聯合結訓典禮時表示，過去普遍認為執政黨才可能遭網軍攻擊，但如今在野黨也受網軍打擊，可見認知作戰已充斥台灣。

卓揆致詞時表示，大家都在看，位於第一島鏈、印太地區、面臨資安威脅的台灣，在被滲透過程中，國安17項措施能否抵擋相關作為。他痛心許多公家單位、現役國軍忘記應該要保護台灣，反而跟境外勢力連結、被不當利益吸收。

卓揆指出，在台灣，不分對象、不分事項，所有的人只要被認為可以被利用、必須被吸收，就是認知作戰吸收的對象。全世界都在看，台灣面對認知作戰的過程能否保障國家安全。

卓揆強調，在野黨主席選舉也自認受境外網軍影響，這不可思議，因為過去都認為是執政黨才可能受到網軍攻擊，現在是在野黨都受到網軍打擊，可見問題已充斥台灣。國家遭受認知作戰、錯假訊息、網軍利用等，各界必須謹慎小心。

卓揆說，世界關心台海和平穩定、美中貿易對台灣影響，台灣受世界關注，高階文官不能覺得所做的工作不重要或是沒有那麼機敏，必須時刻看重自己，更要謹記中華民國不屬於中華人民共和國。

