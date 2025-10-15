遭中國制裁竟成我公股銀行拒貸藉口 王定宇怒轟：掛五星旗的嗎？

民進黨立委王定宇15日質詢時披露，竟有公股銀行，以退役機敏人員遭中國點名制裁「有犯罪」為由拒貸或拒保，怒批「荒謬」、「它是掛五星旗的嗎？」。（圖取自國會頻道）

民進黨立委王定宇今（15）日在立法院外交及國防委員會質詢時揭露，竟有我國公股銀行以「遭中國點名制裁」為理由，拒絕退役軍人貸款與保險申辦。他怒批這樣的情形「荒謬至極」，質疑這些行庫「是掛五星旗的嗎？」要求國安局與金管會立刻介入，徹查並究責。

王定宇指出，中國近期連續三波公布涉及資通電軍、軍情局及政戰局心戰大隊人員名單，試圖以「長臂管轄」干預台灣內政、實施認知作戰。他強調，中共這些通緝毫無法律效力，「就像幫派堂口發布通緝警政署長一樣荒謬」，而更荒唐的是，竟有國內公股銀行據此拒貸、拒保，形同執行中國的制裁。

他進一步揭露，有退役的機敏單位人員申辦房貸或保險更名，竟被告知「你被中國發布通緝，涉嫌犯罪，不可核貸」。

王定宇痛批，這些銀行僅根據媒體報導或網路搜尋結果，就否決國軍退役人員的金融權益，顯示「連基本的國家意識、安全意識都沒有」。他警告，若屬實應嚴懲相關單位，因這已非單純疏忽，而是「嚴重的國安問題」。

國安局長蔡明彥回應，初步了解並無正式的警政或洗錢防制通報，承諾會同金管會了解情況。

王定宇則怒批「太慢了」，他已反映數月且召開3次會議，痛斥「這樣的行庫在幹嘛？掛五星旗的嗎？」要求政府立刻處理並防範重演。

王定宇同時提醒，若中國將這些名單送交國際刑警組織（Interpol）列入紅色或黃色通報，相關人員在國際旅行時恐遭查扣甚至引渡。他要求政府事前與友盟國家溝通，進行風險評估與警示，避免出現「被抓了才營救」的窘境。

蔡明彥表示，國防部已建立提醒機制，針對被點名人員提供風險警示與行動建議。

此外，王定宇也質疑，國內若有人「附和或協助中國」散布名單、標註軍人身分與地點，是否構成違法。蔡明彥明確指出，這已觸及「反滲透法」與「國安法」，部分案件已在偵辦中，相關單位正追查資料與金流流向。

王定宇強調，對於這類協作者必須公開揭露、強化嚇阻，「不能讓叛國行為像出入便利商店一樣方便」。

