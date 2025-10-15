中共介入藍營主席選舉無「法」管 沈伯洋提2種修法路徑

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

針對中共介入國民黨主席選舉，國安局長蔡明彥今表示，我國法律工具確實較不足，目前不管是「國安法」或「反滲透法」，並沒有條文去規範境外勢力針對國內的社團或政黨內部的選舉。對此，民進黨立委沈伯洋提出2種路徑，一種是直接把國內黨主席選舉入法規範，另一則是以「謠言的散布」進入「反滲透法」。

沈伯洋表示，因為國民黨主席選舉不是國家中選會所舉辦的選舉，所以它不在我國「選罷法」和「反滲透法」的規範內；但如果今天中共去介入了一個黨的黨主席選舉，這顯然也還是國安危機——這是國民黨自己講出來的。

沈伯洋認為，若把「反滲透法」境外敵對勢力的指示，納入到所有政黨相關的事務，可能也太多，但黨主席選舉這件事，有沒有可能做法律的規範？這部分他認為有2條路徑。一是利用「謠言的散布」進入「反滲透法」，另一則是直接將黨主席選舉納入法規範。

針對第一條路徑，沈伯洋說明，先不去講說要把黨主席選舉納入「反滲透法」規範，而是利用「謠言的散播」這件事，比如說，只要中共指示台灣在地協力者散播謠言，這進入到「反滲透法」，這是一種方式。以往只針對選舉，但假設今天和民生物資、黨主席選舉有關的「特定謠言」，將之納入規範，這是一種做法。

沈伯洋續指出，另外一種，就是直接把可能像黨主席的這種選舉納入法規範，這也是一種。「但至少我們現在已經發現一些事情，比如說今天在野黨喊說這個就應該要調查什麼之類的，但其實法律工具是不足的。」

沈伯洋直言，法律工具不足，就是因為有些（國安）法案卡在這邊，無法討論和通過。「中國的介入是應該要查處的、是應該要被監控的，我覺得這是各黨的共識，這件事情是大家都應該要同意的。」

