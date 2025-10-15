能否順利推動國安法案防中國介選？ 知情人士：要看誰當選國民黨主席

知情人士表示，行政院已初步盤點國安法案，但並未列為本會期優先法案；至於國民黨主席選舉傳境外勢力介選後，行政院未來推動修法是否會較順利？他則說，「要看誰當選」。（資料照）

國民黨主席選舉傳出境外勢力介選，國安局長蔡明彥今天表示，國安局調查中也發現法律工具不足，行政院已召集跨部會研議強化國安法制。知情人士表示，行政院已初步盤點國安法案，但並未列為本會期優先法案；至於國民黨主席選舉傳境外勢力介選後，行政院未來推動修法是否會較順利？他則說，「要看誰當選」。

知情人士說明，與反制境外勢力介選的國安法案，包括「國家安全法」、「反滲透法」、「兩岸條例」、「資通安全管理法」、「國籍法」等修法，行政院政委馬永成與林明昕已召開跨部會的會議，初步完成盤點，但尚未向行政院長卓榮泰報告修法方向，因此法案送立法院審議時間尚未確定。

請繼續往下閱讀...

國安局雖示警，2026年地方選舉中共可能加大對台干預力度，但立法院朝小野大，國安修法是否推動困難？該名人士強調，雖然如此，但還是要把修法準備工作做好，法案送到立法院後的協商，再看情勢。至於是否能透過行政命令與法規強化中國滲透與介入？他解釋，有部分雖可透過行政命令的方式，但仍無法滿足社會期待，還是要做法律的補強與修正，力道比較強。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法