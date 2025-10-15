為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    北車性侵影片外流掀眾怒 黃捷籲依法追究法律責任

    2025/10/15 13:28 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委黃捷。（資料照）

    民進黨立委黃捷。（資料照）

    台北車站國慶日前夕下午發生1起駭人聽聞的性侵案，監視器畫面遭電視台公開播出後，引發輿論強烈譴責。民進黨立委黃捷今（15日）強調，該媒體已嚴重侵害被害人權益，涉及觸犯衛廣法及刑法，她會要求相關單位進行查處，依法追究法律責任。

    這起事件發生在10月9日下午4時許，台北車站大廳人潮眾多，1名女子疑似醉倒在地，遭冒充遊民的男子拉至牆角性侵。影片顯示，周遭乘客來來往往卻無人制止，直到外籍遊客報案，警方才以現行犯逮捕男子。

    關於《TVBS》公開播出北車性侵影片，黃捷批評，媒體不當播出性侵害影片，已嚴重侵害被害人權益，涉及觸犯衛廣法及刑法。

    黃捷強調，她會要求相關單位進行查處，依法追究法律責任；也請大家不要再轉傳或散布，避免對受害者造成二度傷害，以及造成更多人恐慌及陰影。

    黃捷也呼籲，社會不要譴責受害者。無論當事人的狀態或衣著如何，都絕對不會是被性侵的理由。性侵犯罪大惡極，一定要繩之以法、付出代價，同時也要讓被害人得到應有的保護與尊重。

