央廣出內賊駭網站放五星旗 國安局證實：與外界有資訊交流

中國滲透手法層出不窮，近期更疑滲入我國媒體內部。立委今（15）日在立法院外交及國防委員會質詢國安局，關切中央廣播電台（央廣）9月多次遭駭、首頁被換上五星旗情況，國安局長蔡明彥回應，央廣屬於政府重要關鍵傳播設施，案發後即刻關注，確有內部人員涉及外洩資訊，檢調單位正積極偵辦。

羅美玲說，央廣遭駭原以為是境外網攻，經查卻是內部工程師所為，質疑這是否為中共透過協力者發動的認知作戰。她詢問，工程師除惡意竄改首頁外，是否確實外洩資料？事件除首頁被置換五星旗，媒體報導更指涉政治人物，國安單位應特別注意。

蔡明彥回應時證實，該名人員在進行網路干擾時涉及內部資安管理資訊，並與外界有資訊交流，「這是目前偵辦的主要方向」，至於是否涉及外力，仍待檢調進一步釐清。若國安局掌握相關情資，將全力提供協助。

民進黨立委林楚茵質詢實則指出，若此案非單純駭客入侵，而是內部人員自導自演，恐怕已不僅是刑事問題，而是嚴重的國安事件，她質疑，當國家的對外宣傳媒體都出現內部搞破壞的情形，這到底是犯罪事件，還是國安事件？

林楚茵直言，今年6月中共政治局常委王滬寧密會台灣高層，要求台灣媒體「促進統戰不要做表面功夫」，如今連央廣都出現放上五星旗的行為，「這已不是民間媒體自律問題，而是國家層級的滲透」。

她並提到，中央社先前有謝姓記者違規潛入官員與立委住處停車場租車位，遭免職處分；相較之下，央廣僅讓涉案工程師停職，質疑處理過輕、恐有包庇之嫌。

對此，調查局長陳白立回應，完全同意林楚茵的看法，強調「這應該是國安案件」，應以國安角度看待此事。他表示，案件目前由檢調偵辦，主嫌一度遭聲押後交保，雖不會下指導棋，但提供一個角度，希望應繼續向上追查，不應止於單一責任者；至於央廣如何懲處員工，尊重該機構決定。

林楚茵接著轉向國安局長蔡明彥質詢，指出央廣屬國家級媒體，其內部出現滲透破壞，凸顯現行法規恐存漏洞。她舉例，「資通安全管理法」第19條僅規定「公務機關得於必要時進行適任性查核」，並非強制要求，使得外部勢力得以滲入體制內部。她詢問國安局是否認為應檢討相關法規，以防「把老鼠屎放進去」。

蔡明彥表示，央廣屬於政府關鍵基礎設施，國安局對事件高度重視。案件目前依刑法背信罪方向偵辦，至於是否有境外勢力介入，將持續追查金流與通訊聯繫等跡象，「若有情資，我們會提供檢調了解」。他並指出，除釐清是否涉及公務機密外，也會檢視內部資安管理是否出現漏洞。

林楚茵提醒，政府應正視法規不足，強化公務機關資安防護與人員篩檢，避免境外勢力從內部滲透。她呼籲國安局積極向數位部等相關部會提供修法建議，補齊制度漏洞，確保國家媒體與資安不再成為敵對勢力滲透的破口。

