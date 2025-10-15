為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黨主席選舉挺郝龍斌嗎？ 蔣萬安「已讀不回」

    2025/10/15 13:15 記者董冠怡／台北報導
    蔣萬安今午赴議會向國民黨團說明重大議法案前，被媒體問到「黨主席會挺郝龍斌嗎？」他微笑不語，並未回應。（記者董冠怡攝）

    國民黨主席選舉將於18日（週六）投票，候選人之一的郝龍斌今天在臉書貼出與台北市長蔣萬安的合照，並指蔣萬安認為他是「穩健務實合適的黨主席人選」，能夠帶領國民黨持續前進。蔣萬安中午赴市議會拜會國民黨團，被媒體追問「會挺郝龍斌嗎」？他微笑不語，並未回應。

    郝龍斌表示，蔣萬安深知這次黨主席選舉對國民黨未來發展的重要性，「在這最後關鍵時刻，他特別與我會面」，對於黨的未來方向、新任黨主席的角色和期許提出看法，並以「萬安認為」、「他也提到」等字眼，轉述蔣認為郝是穩健務實合適的黨主席人選，不論在中央、地方都有帶領龐大行政團隊的經驗，以及從二次首都市長選戰中培養出戰鬥力，能在未來面對艱困選戰時，帶領全黨穩健應戰。

    蔣萬安今天中午12時許到台北市議會向議員說明重大議法案，徒步爬樓梯至三樓國民黨團辦公室，被大批媒體記者包圍追問「黨主席會挺郝龍斌嗎」？蔣萬安微笑以對、「已讀不回」，僅提醒走路「小心、謝謝」。

