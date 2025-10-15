韓國瑜國慶致詞失態 馮光遠：小丑政治導致的3個「堰塞湖」

立法院長韓國瑜。（資料照）

國慶典禮上，立法院長、國慶籌會主委韓國瑜疑似搞錯流程，突邀請嘉賓上台，呆愣5秒才急忙道歉並修正。隨後國慶致詞甚至脫口「把所有隱形堰塞湖都變成護國神山」等，還念錯講稿，向禮賓人員詢問。對此，作家馮光遠表示韓流的崛起帶動了直播政治、網紅政治的浪潮，也讓因虛假且誇大的訊息、陰謀論走向的敘事因此擴散，且到了一個極致；台灣歷時多年的漸進式西方民主，自然讓位給「韓氏堰塞湖」充斥的民主。

馮光遠在臉書PO文表示，十月十日，韓國瑜這酒空，在外賓面前描述了三個「威脅台灣的堰塞湖」，它們分別是：一台海戰爭，可是，難道他忘了，打從1949年開始，這個抽象的堰塞湖，就始終存在了。習包子上台之後，堰塞湖會不會潰堤，更是取決於這個小學博士的政治判斷。

二黨派惡鬥，其實，1986年民進黨成立之後，這個威脅也就開始了。究其主要原因，還是國民黨始終不能認同台灣做為獨立的民主國家其運作的模式，比方今年，甚至利用朝小野大的機會，趁機削弱台灣的整體國安機制；三關稅談判，其實，自從台積電成為世界第一之後，我們就必須了解到，越是富足的台灣，不但盜匪覬覦妳，甚至親戚、朋友、鄰居也都各有盤算，此時，我們需要的是整個台灣團結面對這個兩難，而不是酒空般地幸災樂禍。

馮光遠分析，其實，酒空沒有講，甚至連他自己也不知道的，是三個「韓國瑜忽略的堰塞湖」，第一是韓國瑜當初號召全國公務員「能撈就撈，能混就混」的醜陋歷史，要是全國軍公教都力行前人事行政局局長陳庚金，以及韓國瑜這兩個人邪惡的號召，「能撈就撈，能混就混」，台灣才真的會「民主一夜潰堤」。

馮光遠指出，第二是韓國瑜最風光時，民粹語言侵蝕了公共討論的「民主政治逐漸遭解體的堰塞湖」，酒空式的施政語言、草包式的施政概念，什麼「貨出去、人進來、高雄發大財」，什麼「高雄又老又窮，是綠色執政的悲哀！」，什麼「得民心者得天下，得民調者得痔瘡」，我的老天鵝，這是怎麼樣的胡言亂語啊？第三是因韓流現像而導致的媒體生態更加極化、政治評論更加娛樂化、以及更加顯著的個人崇拜，這些「韓氏小丑政治導致的堰塞湖」。

馮光遠直言，韓流的崛起帶動了直播政治、網紅政治的浪潮，也讓因虛假且誇大的訊息、陰謀論走向的敘事因此擴散，且到了一個極致；台灣歷時多年的漸進式西方民主，自然讓位給「韓氏堰塞湖」充斥的民主。

