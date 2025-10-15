為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國擴大落地申辦台胞證口岸 國台辦為促統改每週開記者會

    2025/10/15 13:13 記者陳鈺馥／台北報導
    中國國台辦今日宣布，台灣民眾來中國落地辦證口岸範圍，將擴大至全部符合條件的口岸。（資料照，翻攝直播）

    中國國台辦今日宣布，台灣民眾來中國落地辦證口岸範圍，將擴大至全部符合條件的口岸。台胞無論從台灣直航大陸，或經由港澳地區和外國赴中，均可在口岸落地申請一次有效台胞證入境，且國台辦例行記者會將改成每週兩次。學者分析，中共對台促統有急迫性，想吸引更多台灣人赴中，並掌握對台統戰宣傳的話語權。

    國台辦發言人陳斌華宣稱，為進一步擴大開放，讓台灣同胞來中國更加便利安全，相關職能部門擬於近期將台灣居民來中國落地辦證口岸範圍，擴大至全部符合條件的口岸。

    陳斌華指出，台胞無論是從台灣直航大陸，或是經由港澳地區和外國來大陸，都可以在上述口岸落地申請一次有效台胞證入境。政策措施詳情和落地辦證口岸清單將由相關職能部門適時發布。

    陳斌華說，「兩岸一家親」台灣同胞是我們的骨肉天親，我們始終重視聽取台胞的意見建議。推出上述政策，就是致力為台灣居民來往中國創造更加開放、便利、安全的條件，進一步促進兩岸人員往來和交流合作，助力兩岸關係和平發展、融合發展行穩致遠。

    對於台灣人申辦台胞證數量是否增加？陳斌華則說，台胞證申領數量持續增長，不管是來參訪觀光，或只是來看演唱會或比賽，我們對「首來族」都歡迎。

    成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，中共將可以落地申請台胞證的口岸擴大，無非是要營造「祖國張開雙臂」歡迎台灣同胞，藉此吸引台灣年輕人前往中國，以利政治宣傳。

    洪敬富指出，中共統戰部門的對台工作需要有些績效，像館長等網紅不斷吹捧中國醫療現代化，鼓吹台灣人要多去中國，中共推出便利的辦證措施，主要是想吸引人過去，來凸顯中共統戰工作績效並不差。

    洪敬富分析，國台辦記者會改成每週舉行，顯示中共對台統戰有急迫感，不想讓兩岸話語權，都由台灣官方或陸委會主導，陸委會記者會是每週一次，國台辦要改成每週召開，可見是想掌握主動權和話語權。

