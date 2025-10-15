強碰林俊憲！陳亭妃競選歌蹲點8年 「一生牽手」曝光了

有志角逐2026台南市長的民進黨立委陳亭妃，今天公布競選歌《風吹風吹台南起妃》。（資料照）

民進黨2026台南市長初選白熱化，立委林俊憲今（15日）發表競選歌曲，立委陳亭妃亦公布競選歌《風吹風吹台南起妃》拚場。陳表示，她蹲點台南市37區8年，這首歌也隨她等了8年，終於可以呈現在大家的面前，用女性顧家、疼家、愛家的心來照顧，「台南是我一生的牽手」。

陳亭妃說明，這首名為《風吹風吹台南起妃》的競選歌曲，從旋律到歌詞，描繪的不是華麗口號，而是台南人的日常。春天、夏天、秋天、冬天，一年四季的風，吹拂著嘉南平原、吹過巷弄老厝，也吹進每一位台南人的心。陳亭妃說，這首歌就像一位女性的輕聲呼喚—「愛看顧這個家」，那也是從政始終如一的信念。

陳亭妃表示，她用女性的細膩與柔軟，用「顧家、疼家、愛家的心」，一步一腳印地守護這座城市。從托育到長照，從教育到防災，從文化保存到城市再生，陳亭妃始終相信，政治不是權力的角力，而是把城市當成家、把市民當成家人。

「蹲點8年、準備8年，就是希望能與台南攜手守護台南。」陳亭妃透露，她走進每一個社區、每一個市場、每一個長輩的家，不只是傾聽民意，更是為了讓台南的每一個角落都被看見、被照顧。

歌曲最後唱道，「風吹風吹，要往叨位飛？阮要帶著台南的夢，勇敢來飛。」陳亭妃介紹，這句歌詞，也象徵著她對台南的承諾—要帶著這座城市的夢，繼續飛得更高、更遠。

