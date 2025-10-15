涉貪「停職市長」高虹安躲過大罷免 出席市政行程傳達連任意圖

躲過726大罷免投票，涉貪停職中的新竹市長高虹安今天不甩涉貪停職處分，首度大方出席市政官方行程，更與代理市長邱臣遠及正副議長許修睿、余邦彥同台參加鹽水港溪自行車道啟用典禮。（記者洪美秀攝）

涉貪停職超過1年的新竹市長高虹安，躲過726大罷免後，以無敵星星姿態今天首度公開出席市府官方舉辦的鹽水港溪自行車道啟用典禮，除上台致詞，也參加啟用儀式，更與市議會議長、副議長許修睿、余邦彥同台，並與代理市長邱臣遠一起騎乘YouBike電輔車繞行鹽水港溪自行車道。高虹安對外宣告復出各項市政官方活動態勢明顯，除不甩停職處份，更找來議長副議長背書，傳達明年爭取連任的意圖。

高虹安今天以「停職市長」身分出席市府舉辦的鹽水港溪自行車啟用典禮，除上台用客家話致詞，也提到她多次關心此工程進度，讓坐在台下的已致詞過的代理市長邱臣遠略顯尷尬及坐立難安，更導致邱臣遠在與高虹安共騎一小段自行車後，還未接受媒體聯訪，就急著找廁所紓緩緊張情緒。據了解，高虹安此次選擇偏遠的香山市政活動做為復出各項市政工作的起手式，還特地找來議長、副議長許修睿與余邦彥同台壯膽與背書，希望獲議會認可後，為後續全面復出市政工作鋪路。

市府幕僚提到，高虹安雖去年7月26日因助理費官司案一審被判刑而停職，但很關心市政工作，今年面對726大罷免投票，高虹安早已勤走基層，726大罷免不通過後，高虹安更頻繁出席各項社團及宮廟活動，上週更與里長同遊出席南投里政聯誼活動，甚至參加南投市府舉辦的國慶煙火公開行程，都是為復出市政工作做準備。

高虹安涉貪助理費一審遭判7年4個月，高院二審預計12月16日宣判，高虹安不甩內政部停職停權處份，也無視社會觀感，復出各項市政官方工作與活動，外界認為是為明年爭取連任做準備。

