國安局要查狗仔團境外資金！黃國昌嗆：順便查精鏡傳媒

民眾黨主席黃國昌今天在立院受訪，回應狗仔事件、海外資金等議題。（記者陳志曲攝）

民眾黨主席黃國昌近日捲入指揮狗仔集團、駭客團等風波，遭疑有國外資金。國安局長蔡明彥今日表示，國安局主要針對三面向全面查察，包括警衛安全、犯罪偵辦及境外資金介入；黃國昌則反嗆，請國安局好好調查，順便調查《精鏡傳媒》集團的海外資金8億多元從哪裡來的。

黃國昌表示，非常好，請國安局好好調查、真的請國安局好好調查，順便好好調查一下2019年去情蒐哪一些台南的立委挺賴清德的，躲在樓梯間，去拍賴清德和台南那些立委照片的《精鏡傳媒》集團海外資金8億多元從哪裡來的。

「如果是按照民進黨的定義這才是真正的政治情蒐行為！」黃國昌說，又是同一個精鏡集團派人去拍前經濟部部長郭智輝與AIT的餐敘，這很嚴重，所以好好的查一查這種紙上公司，資本額只有1400多萬美元，結果借了2800多萬美元，給台灣的《精鏡傳媒》集團，這個海外的資金顯然才是真正的有問題。

黃國昌認為，他們應該到目前為止不敢講說黃國昌收受海外資金，因為他們全部都在打擦邊球，講話不敢負責任，現在有任何一個人敢這樣講嗎？

