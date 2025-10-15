為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國安局要查狗仔團境外資金！黃國昌嗆：順便查精鏡傳媒

    2025/10/15 12:50 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨主席黃國昌今天在立院受訪，回應狗仔事件、海外資金等議題。（記者陳志曲攝）

    民眾黨主席黃國昌今天在立院受訪，回應狗仔事件、海外資金等議題。（記者陳志曲攝）

    民眾黨主席黃國昌近日捲入指揮狗仔集團、駭客團等風波，遭疑有國外資金。國安局長蔡明彥今日表示，國安局主要針對三面向全面查察，包括警衛安全、犯罪偵辦及境外資金介入；黃國昌則反嗆，請國安局好好調查，順便調查《精鏡傳媒》集團的海外資金8億多元從哪裡來的。

    黃國昌表示，非常好，請國安局好好調查、真的請國安局好好調查，順便好好調查一下2019年去情蒐哪一些台南的立委挺賴清德的，躲在樓梯間，去拍賴清德和台南那些立委照片的《精鏡傳媒》集團海外資金8億多元從哪裡來的。

    「如果是按照民進黨的定義這才是真正的政治情蒐行為！」黃國昌說，又是同一個精鏡集團派人去拍前經濟部部長郭智輝與AIT的餐敘，這很嚴重，所以好好的查一查這種紙上公司，資本額只有1400多萬美元，結果借了2800多萬美元，給台灣的《精鏡傳媒》集團，這個海外的資金顯然才是真正的有問題。

    黃國昌認為，他們應該到目前為止不敢講說黃國昌收受海外資金，因為他們全部都在打擦邊球，講話不敢負責任，現在有任何一個人敢這樣講嗎？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播