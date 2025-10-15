為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中共網軍介選 鄭麗文：不要網內互打讓民進黨撿到槍

    2025/10/15 13:13 記者歐素美／台中報導
    國民黨黨主席候選人鄭麗文出席退役將官總會會員大會，與會人員爭相與其合照。（記者歐素美攝）

    國民黨黨主席候選人鄭麗文今天出席退役將官總會會員大會，針對有黨員反映投票通知單裡面有夾帶其他候選人文宣，以及趙少康等指中共網軍介入國黨主席選舉，鄭麗文呼籲黨中央要舉辦一場公開公正的選舉，並一再強調「不要網內互打」，保持民主風度及展現團結，不要讓民進黨撿到槍，讓國民黨受傷。

    針對部分黨員反映收到投票通知單裡面有夾帶其他候選人文宣，鄭麗文說，國民黨這次黨主席選舉受到大家高度關注，她一而再而三呼籲黨中央一定要辦一場公正公開的選舉，以召公信，現在因為四處有非常多的訊息，這次又有公開黨員提出來是不是中央或黨部有人在偏坦特定的候選人，有關這類的事情希望黨中央能盡快的澄清說明，而且一定要約束及召令所有黨員黨工，都能秉公處理保持中立的態度，千萬不要幫助或偏坦某個特定的候選人，以免使得整個選舉引發很多很多的爭議，對黨的形象及黨員都是很大的傷害，最後3天希望能順利圓滿公正公開的完成這場黨主席選舉。

    針對趙少康及郝龍斌，意有所指稱有中共網軍介選；鄭麗文說，這兩天吵得沸沸揚揚，我們還是希望不要網內互打，一定要團結，尤其不要讓民進黨撿到槍，不要這次選舉最後讓國民黨受傷或讓民進黨可以見縫插針，那就本末倒置了，最後3天還是呼籲要冷靜、和氣、團結，展現國民黨的民主風度。

    倒數時刻是否擔愈其他政黨喊出棄保效應？鄭麗文說，選舉真的非常激烈，各種花招或私下看到各種傳言，但相信黨員的智慧，因黨主席選舉只有一個人當選，第一名跟第二名在爭，希望第一個不要網內互打，第二個保持民主風度，第三個一定要展現團結，當然希望所有黨員能夠集中選票支持5號鄭麗文。

    國民黨黨主席候選人鄭麗文出席退役將官總會會員大會，現場人員手比五號支持鄭麗文。（記者歐素美攝）

