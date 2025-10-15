「走投無陸」吳禹辰轉基市府副發言人 議員批：基隆沒人才嗎？

罷免立委張宏陸「走投無陸」發起人吳禹辰（左）擔任基隆市政府副發言人。（資料照）

罷免新北市立委張宏陸團體「走投無陸」發起人吳禹辰，轉任基隆市政府副發言人，他在大罷免期間涉嫌偽造罷免綠委連署書，還在審理中，市長謝國樑今天表示，應秉持無罪推定原則，吳是專業學養、溝通都蠻擅長的專業人士。但多位市議員認為，市府發言人員應傳達政策，而非政黨酬庸，找一個帶著被告「光環」又堅不認錯的副發言人，二軍牛棚別人不要的，基隆的國民黨真的連一個人才都找不出來了嗎？

吳禹辰10月13日至基隆市政府報到，擔任基隆市政府副發言人，目前基隆市政府共有2位發言人、5位副發言人。吳禹辰是罷團「走投無陸」發起人，在審理過程中，他拒絕認罪，案件還在司法審理中。

謝國樑今天上午證實請吳禹辰擔任副發言人，他認為官司還在地院審理當中，秉持無罪推定原則，尊重各單位評定，他認為吳禹辰是具專業學養和溝通能力的專業人士，去年罷免案期間，以及2022年市長選舉期間，吳都給他的團隊很多的助益跟幫忙，所以他相信在公務上的發言，擬定政策的協助，一定會有很大的助益。

民進黨多位市議員都提出質疑，吳驊珈表示，謝國樑市長上任以來，人事調動頻繁，安排了許多外縣市的國民黨人擔任要職，由於不了解在地問題與需求，甚至造成基隆市政空轉及繁重問題。花了1200萬找安心亞擔任城市代言人，又花了132萬找楊寶楨擔任政策推廣大使，為基隆做了什麼？議員陳軍佐表示，發言人是向市民清楚傳達市政、解釋政策的人，以市民為本，而非政黨酬庸。

議員張之豪則說，基隆市副發言人都不只一個，市政府當作二軍牛棚，別人不要的通通收，從楊寶楨到現在的吳嫌，基隆的國民黨真的連一個人才都找不出來了嗎？非要到板橋找個嫌疑人來代表市府當副發言人嗎？

議員鄭文婷說，副發言人的角色形同是市府的化妝師，要幫市府政策辯護，捍衛市府的立場，但吳禹辰目前的身分是刑案被告，案件仍然在偵辦當中，未來勢必要一邊跑法院一邊當市府的發言人，角色不矛盾嗎？一個帶著被告「光環」又堅不認錯的發言人，到底能夠幫市府扮演怎樣的角色？希望最後不是謝國樑走投無路。

基隆市長謝國樑認為吳禹辰是具專業學養與溝通的專業人士。（記者盧賢秀攝）

