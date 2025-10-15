為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「走投無陸」吳禹辰轉基市府副發言人 議員批：基隆沒人才嗎？

    2025/10/15 13:41 記者盧賢秀／基隆報導
    罷免立委張宏陸「走投無陸」發起人吳禹辰（左）擔任基隆市政府副發言人。（資料照）

    罷免立委張宏陸「走投無陸」發起人吳禹辰（左）擔任基隆市政府副發言人。（資料照）

    罷免新北市立委張宏陸團體「走投無陸」發起人吳禹辰，轉任基隆市政府副發言人，他在大罷免期間涉嫌偽造罷免綠委連署書，還在審理中，市長謝國樑今天表示，應秉持無罪推定原則，吳是專業學養、溝通都蠻擅長的專業人士。但多位市議員認為，市府發言人員應傳達政策，而非政黨酬庸，找一個帶著被告「光環」又堅不認錯的副發言人，二軍牛棚別人不要的，基隆的國民黨真的連一個人才都找不出來了嗎？

    吳禹辰10月13日至基隆市政府報到，擔任基隆市政府副發言人，目前基隆市政府共有2位發言人、5位副發言人。吳禹辰是罷團「走投無陸」發起人，在審理過程中，他拒絕認罪，案件還在司法審理中。

    謝國樑今天上午證實請吳禹辰擔任副發言人，他認為官司還在地院審理當中，秉持無罪推定原則，尊重各單位評定，他認為吳禹辰是具專業學養和溝通能力的專業人士，去年罷免案期間，以及2022年市長選舉期間，吳都給他的團隊很多的助益跟幫忙，所以他相信在公務上的發言，擬定政策的協助，一定會有很大的助益。

    民進黨多位市議員都提出質疑，吳驊珈表示，謝國樑市長上任以來，人事調動頻繁，安排了許多外縣市的國民黨人擔任要職，由於不了解在地問題與需求，甚至造成基隆市政空轉及繁重問題。花了1200萬找安心亞擔任城市代言人，又花了132萬找楊寶楨擔任政策推廣大使，為基隆做了什麼？議員陳軍佐表示，發言人是向市民清楚傳達市政、解釋政策的人，以市民為本，而非政黨酬庸。

    議員張之豪則說，基隆市副發言人都不只一個，市政府當作二軍牛棚，別人不要的通通收，從楊寶楨到現在的吳嫌，基隆的國民黨真的連一個人才都找不出來了嗎？非要到板橋找個嫌疑人來代表市府當副發言人嗎？

    議員鄭文婷說，副發言人的角色形同是市府的化妝師，要幫市府政策辯護，捍衛市府的立場，但吳禹辰目前的身分是刑案被告，案件仍然在偵辦當中，未來勢必要一邊跑法院一邊當市府的發言人，角色不矛盾嗎？一個帶著被告「光環」又堅不認錯的發言人，到底能夠幫市府扮演怎樣的角色？希望最後不是謝國樑走投無路。

    基隆市長謝國樑認為吳禹辰是具專業學養與溝通的專業人士。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長謝國樑認為吳禹辰是具專業學養與溝通的專業人士。（記者盧賢秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播