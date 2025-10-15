為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨主席選舉 中華民國退役將官社會服務總會支持鄭麗文

    2025/10/15 12:57 記者歐素美／台中報導
    鄭麗文手比5號，呼籲在場退休將官支持。（記者歐素美攝）

    鄭麗文手比5號，呼籲在場退休將官支持。（記者歐素美攝）

    中華民國退役將官社會服務總會今天中午在台中市舉行會員大會，國民黨黨主席候選人鄭麗文出席，總會長楊學仁及退休上將季麟連表態支持，會場「當選」聲不斷；鄭麗文則表示，這次國民黨主席選舉攸關國家前途、經濟未來及台海和平，關係著是否2028能否完成政黨輪替，下架台獨民進黨，撥亂反正，她當選黨主開始，就是國民黨改變及迎向勝利的開始，拜託大家集中選票、踴躍投票，支持5號鄭麗文。

    鄭麗文表示，這次國民黨選舉攸關國家前途、我們經濟的未來及台海的和平，中國國民黨是不是能夠脫胎換骨，是否是能夠耳目一新，是不是可以新風氣新思維恩新作風，是不是可以讓所有的人刮目相看，重新信任，得到百姓的支持，關係著我們是否能夠完成最重要的、關鍵的使命，就是2028完成政黨輪替，下架台獨民進黨，撥亂反正。

    鄭麗文呼籲黨員用神聖的選票表達全黨上下一致希望國民黨求新求變，扛起重任，拜託大家，並指出，她的參選得到了海內外高度的關注，一路可以乘風破浪，獲得高度聲量跟支持，就是因為黃埔後援會第一個站出來力挺支持，所以她要代表黃埔的精神，開疆闢土、贏得勝利。

    鄭麗文說，季上將封給她為「復興女俠」，因她在眷村長大，父親是政工幹校出身、少校輔導長退伍，秉持黃埔的精神，中國國民黨一路犧牲付出，我們既然創建了中華民國就要一路捍衛中華民國直到永遠，希望穩住中台灣、翻轉南台灣，2026年旗開得勝。她一定會再現黃復興黨部的榮光，從她當選黨主席開始，就是國民黨改變的開始，就是國民黨迎向勝利的開始，拜託大家集中選票、踴躍投票，支持5號鄭麗文。

    楊學仁表示，經過DNA鑑定，鄭麗文果然是黃埔軍的這一塊，流落在外很久了，今天回家了，大家要為她加油；季麟連則高喊「鄭麗文當選」，還意有所指地說，在台南有聽到好幾個小孩講「5號5號拍布阿（鼓掌），4號4號死了了」。

    退休上將季麟連（左一）表態支持鄭麗文。（記者歐素美攝）

    退休上將季麟連（左一）表態支持鄭麗文。（記者歐素美攝）

    熱門推播