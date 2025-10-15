金曲歌王謝銘佑首發競選歌助攻 林俊憲：打造台南文化首都

歌手謝銘祐（右）相挺民進黨立委林俊憲（左），首次創作競選歌曲「憲予你」，他今在立院發表這首競選歌曲。（記者陳志曲攝）

民進黨立委林俊憲爭取2026年台南市長提名，今（15日）與多次榮獲金曲獎肯定的歌手謝銘祐發表競選歌曲《憲予你》，這也是謝數十年來首次專門為一位政治人物寫歌，希望家鄉由合適的人來帶領。林強調，他將盤點公有場地，改造成本土歌曲展演基地，盼台南成為本土音樂創作的文化首都。

長年投入推廣台語音樂與台南文化的謝銘祐，創作音樂數十年，卻是首次專門為政治人物寫歌。謝直言，深信林俊憲能帶給台南更好的未來，這首歌不僅為林而作，也是他寫給家鄉台南的一封「家書」；《憲予你》，也就是「獻」給所有台南市民。

謝銘祐在現場演唱了《憲予你》，並闡述創作理念。他表示，從認識林俊憲以來，總是看到他四處在為台南奔走，因此就有了靈感，巧妙將「憲」字轉為「奉獻」、「現在」的意象，輕快溫暖的曲調更讓人彷彿身處台南溫暖的陽光下，充滿對這座城市未來的盼望與期許。

談及為何首度幫政治人物寫歌，謝銘祐打趣說，他與林俊憲是台南一中的學長學弟，當然要「幫學長一個忙」。他進一步解釋，台南人重情重義，「情」是講情分交情，「義」則講求為人正派、忠誠，而林都符合這些特質；身為台南市民，希望家鄉未來由合適的人來帶領，因此願意情義相挺，首度為政治人物寫歌。

席間，林俊憲與謝銘祐也討論對台南未來藝文產業的規劃。林俊憲提出，將盤點公有閒置空間，例如閒置房舍、廢校或糖廠倉庫，改造成「本土歌曲展演基地」，提供低租金、高品質的發表場地，支持本土歌曲創作團隊與青年音樂人。

此外，林也計畫整合文化中心及社區展演空間，定期舉辦本土歌曲發表活動，鼓勵台南歌手持續創作，打造台南成為本土音樂創作的文化首都，讓市民全年都能欣賞到優質本土音樂。

