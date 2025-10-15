為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中共威脅國軍心戰大隊國台辦稱「正義之舉」 學者：假法治的政治恫嚇

    2025/10/15 12:44 記者陳鈺馥／台北報導
    中共對國軍心戰大隊18名核心幹部發布「懸賞通告」，官媒《央視》旗下媒體「日月譚天」更發文威脅，表現「惡劣」者將依法嚴懲，最重可死刑、終身追責或缺席審判。中國國台辦今日聲稱，這是落實懲獨意見的具體行動，是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。學者痛批，中國對台灣公民發布懸賞通告、揚言可判死刑，這不是法律行動，而是「假法治的政治恫嚇」。

    國台辦發言人陳斌華在例行記者會指控，台灣軍方政治作戰局心理作戰大隊長期透過架設反宣網站、製作反動遊戲、偽造影音內容、運作反動電台等卑鄙手段，抹黑攻擊大陸，宣揚「台獨」謬論，煽動分裂國家。

    陳斌華聲稱，公安機關對該大隊18名涉嫌違法犯罪的核心骨幹發布懸賞通告，是落實《關於依法懲治台獨頑固份子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的具體行動，是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。

    陳斌華威脅說，台獨是歷史逆流，是兩岸禍害。任何為台獨分裂勢力為虎作僥倖、助紂為虐的組織和人員，必遭法律的嚴懲。希望兩岸同胞積極提供相關違法犯罪線索，堅決反對任何形式的台獨分裂行徑，堅定維護「國家統一」，堅定維護台海和平穩定和自身安全福祉。

    有台媒問及，心戰大隊人員被威脅最重判死，甚至可終身追責、缺席審判，如何符合國際法的人道原則？陳斌華嗆聲說，「台灣是中國一部分」，公安機關對台灣軍方心理作戰大隊18名涉嫌違法犯罪的核心骨幹發布懸賞通告，是落實懲獨意見，維護兩岸同胞和中華民族根本利益的正義之舉。

    陳斌華更說，公安機關透過這樣的方式徵集線索，符合中華人民共和國《刑事訴訟法》相關規定，司法機關將嚴格依照相關法律法規，開展偵查、起訴、審判等工作，按照《刑事訴訟法》相關規定，對犯罪嫌疑人的合法權益予以充分保障。

    對於心戰大隊18人的親屬，若去中國是否連帶受到影響？陳斌華回應，按照罪責自負原則，犯罪嫌疑人的家庭或親友，如未涉嫌犯罪，不會隨意追究。

    東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，中國對台灣公民發布懸賞通告、揚言可判死刑，這不是法律行動，而是「假法治的政治恫嚇」。中國口中的「依法」並不符合任何國際法的司法主權原則，對他國公民進行跨境指控與威脅，早已違反主權互不干涉的國際準則，被視為極其不當的「政治追殺」。

    洪浦釗批評，中國真正目的是透過「點名」與「懸賞」製造恐懼與內部分化，藉此削弱台灣防衛體系的信任基礎。一個政權若以懸賞與恐懼作為治理手段，就等於宣告自身已喪失對話能力。這種企圖以跨境追捕、製造恐懼的做法，不僅挑釁台灣社會的尊嚴，也衝擊區域法治秩序。

    洪浦釗說，近年來，中國頻頻以「法律化」包裝威權手段，實際上是在對台灣發動心理戰，同時對外營造「懲惡」假象。真正該受到國際譴責的，不是被它任意標籤的人，而是中國這種違反國際規範、破壞區域穩定的威權擴張行為。這不只是對台灣的挑釁，更是對整個國際法秩序的公然挑戰。

