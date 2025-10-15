花蓮官員帶頭退救災群組被罵翻 承辦科員重加、代理處長李葳未加

花蓮縣民政處代理處長李葳（左）帶頭退出救災群組惹議。（記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，中央與地方持續投入搶修與復原，昨天傳出花蓮縣政府民政處代理處長李葳率頭帶著承辦、科長退出中央民政的聯繫工作群組，遭中央前進協調所總協調官季連成批評此舉「心態可議」，縣府行研處長陳建村今面對媒體詢問表示，已經加回這個群組了。但據記者查證，目前只有承辦科員先加回，李葳尚未加回。

陳建村說，沒有任何花蓮縣政府的長官授意要同仁退出工作群組，這個群組在退群事件發生後，因為各方都有很多的關切，還有很多的建議，所以縣府同仁已經加回這個群組了，再一次強調，所有有關於救災的工作群組，不管是人數三、四百人的群組，或者是幾十人的群組，花蓮縣政府在這些群組裡的都保留，會跟中央所有救災單位暢通聯繫，以落實救災重建復原所有的工作。

這個工作群組名為「民政聯繫：馬太鞍溪堰塞湖專案」，工作聯繫的34人群組，其中3人是花蓮縣政府民政處長、科長及承辦，群組是內政部與花蓮縣府民政處建立，目的是通報啟動疏散撤離等。據了解，縣府民政處反映保全戶清查等人手不足，建議中央派員協助，13日晚間5點59分，群組回覆花蓮縣府「倘光復鄉公所量能不足，仍請縣府優先協調鄰近未受災的公所或戶所人力協助完成。」

13日晚間8點30分花蓮縣府民政處代理處長李葳就直接退出群組，同時由民政處承辦留下訊息：「代轉本府民政處代理處長建議，爾後貴部如有任何處分或行政指導，請以正式公文或會議傳遞」，隨後承辦科員跟科長隨即退出群組。李葳私下抱怨，921晚間7點，內政部框出1837個門牌，0923下午2點50分堰塞湖溢流，兩天不到，按照法律規定應負責名冊建立的鄉鎮市公所與村鄰長能做多少。

就在民政處退群當天，花蓮縣府在13日下午由消防局代表向行政院發文，也以地方量能不足，無法疏散8524人，本次堰塞湖災害的疏散撤離非本府所能應對，要求中央「應」擬定疏散撤離計畫、動線及收容安置事宜，並進行實兵演練，並建議中央取消垂直避難作為。

花蓮縣政府民政處長退出與中央內政部成立的民政聯繫群組。（民眾提供）

