澄清「沒繳黨費」收國民黨主席選舉投票通知 曾璽文發3聲明

國民黨主席選舉將於18日舉行，花蓮在地主廚曾璽文透露他沒繳黨費仍然收到投票通知單，裡面同時還夾帶著郝龍斌文宣。對此曾璽文今日就3件事情發出聲明澄清。

曾璽文今日在臉書PO文表示，剛剛國民黨花蓮縣黨部有打電話和他確認，他的黨費有繳（無論是哪位好心人幫我繳的），也確定有黨員資格，也能夠投黨主席的票，所以會收到投票通知單是很正常的，他是在朱立倫主席那個同舟共濟案那年，跟著傅崐萁委員繳交的5000份入黨申請書的其中一份，

那篇貼文也許造成國民黨部內部的一些困擾，他本人深感抱歉，也要給認真做事的國民黨基層一個讚，他不是甚麼政治人物，將來也不會選舉，就只是一個老百姓，當然在某些事情上面會有立場，但絕對非藍即綠或白，他理性，但絕不是中立，政治人物各種利益取向的政治盤算，我們也分不到一杯羹，也不會去分，但如果影響到老百姓的生活利益時，那才是他會想發聲的時刻，因為連自己也深受影響時，就表示也有很多人像他一樣被影響了。

曾璽文指出，行政院東部辦公室還是在老位置沒有裁撤，花蓮市辦護照那一棟，所以鄉親的權益並不會受到太多的影響，但是藍白把預算砍到0元是事實，後續追加的預算也砍了7成，導致東辦郭副執行長要以私人貸款300萬來墊付部分油費、水電等雜支，最後一張帳單甚至是9月30日，這些他都和郭副本人求證過了，東辦的人大部分都還在光復投入災復，為了解答疑問，某位女士也是實事求是一直打電話去確認，雖然立場不同，但佩服她的精神。

曾璽文續指，關於光復寫有「9月21日中央劃定撤離範圍」標題的造冊表，網傳「鄰長要災民簽『不同意撤離』來試圖偽造文書、推託責任」這是錯誤的訊息，事實上那張表上面並沒有「不同意撤離」的字樣，只有調查家戶是否有慢性病、行動不便、有無2樓等資訊，那張造冊表的確是為了因應接下來可能的侵台的颱風所要擬定的撤離計畫的必要調查要件，如果大家對那造冊表的時間有疑慮，建議在備註欄上可以押上時間，才不會以後被利用做其他用途（公務員脫罪之類的），還是需要鄉親趕快完成造冊，颱風又要來了。

曾璽文直言，他只能說鄉公所做了他該做的事，但粗糙，所以造成許多誤會，偏鄉的公所其實也是蠻辛苦的，跟其他產業一樣，缺乏年輕人，本來就人少了，優秀的人又更少

前天看到傅委員在質詢時，把責任甩鍋給基層公所，把花蓮縣政府講的清清白白，堰塞湖是中央的責任，撤離不完全是地區公所的責任，那要花蓮縣政府要做甚麼呢？

