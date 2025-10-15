國安局：共軍現役16上將長期消失、可能遭大規模清洗

中共四中全會月底登場，國安局長蔡明彥（左）15日答詢時透露，共軍現役32名上將中，16人已超過半年未公開露面，顯示內部有大規模的調查與清洗。（記者廖振輝攝）

中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）將於10月20日至23日在北京召開，外界聚焦中共高層與軍方人事動態。我國國安局長蔡明彥今（15）日在立法院外交及國防委員會答詢時表示，中共現役32現役上將中，有一半已超過半年未公開露臉，研判可能正遭大規模清洗與調查。

中共四中全會20日登場 高層動態引關注

蔡明彥今天受邀率情報機關首長赴立院報告並備詢，針對民進黨立委陳俊宇關切中共四中全會動向，蔡指出，四中全會在經貿部分預料將討論第15個五年規劃，重點包括新質生產力的推動、擴大內需、維持貿易開放，以及增加自由貿易談判等；在人事部分，目前205名中央委員中有3名缺額，會中可能進行人員遞補。另值得關注的焦點，包含中央軍委會政治工作部主任苗華，以及中聯部部長劉建超，是否會在此次會議中出現人事異動。

蔡明彥進一步說明，國安局注意到中共軍方將領長期未露面的現象，中共有35名上將，其中32名為現役上將、3名由中將代理上將職務；但這32名現役上將中，有16位自去年12月以來未曾在公開場合露面。「等於是一半的上將近一年未公開露面，這種情況在以往極為罕見」，研判中共軍方內部正進行大規模調查與清洗。因此本次四中全會，不僅關乎中共的經濟與政策走向，也將是觀察其政黨與軍方權力重組的重要指標。

蔡明彥：國慶期間偵測到20多件恐嚇郵件

此外，針對近期國際多起政治暴力事件與恐嚇郵件威脅，蔡明彥也說，國安局均有掌握相關情資，並與國內外情報單位密切分享與聯繫。他表示，國慶期間曾偵測到20多件恐嚇郵件，多數來源為境外IP，國安單位已強化警衛與防恐應變機制，確保元首及高層官員安全。

中共通緝國軍人員 國安局：已啟動反制並強化去識別化

至於中共近日公布我國軍情人員個資並懸賞通緝，蔡明彥指出，這是中共「認知作戰」的一環，旨在心理恫嚇我方軍情人員並干擾國內輿論。他強調，多數公開資訊及照片皆為錯誤，國安局與國防部已啟動反制與人員去識別化作業，以防止敏感資訊外洩。

