議員問桃市府爭取輝達做了什麼努力 王明鉅：很多事只能做不能說

輝達台灣總部屬意北投士林科學園區T17、T18基地，因地上權屬新光人壽而卡關，桃園市也積極爭取輝達，市長張善政日前在施政報告表示，市府從來沒有停止爭取腳步，經濟發展局今（15）日於市議會工作報告，議員要求具體說明努力的措施及方向，經發局長張誠表示，目前市府委由房地產顧問公司與輝達接洽，並加強設點桃園優勢的說明，副市長王明鉅則強調「很多事只能做不能說」，強調有以最好的方法去努力。

即使輝達台灣總部屬意北士科用地，各縣市政府仍持續爭取，張善政先前曾提到，當初輝達選擇台北，很大原因是居住環境及小孩教育，對於居住環境問題，市府已彙整桃園房價等各項資料，讓輝達了解桃園的房價較台北市低很多，更適合員工居住；另輝達員工們希望小孩子能就讀台北美國學校，但台北美國學校早就爆滿，最近芬蘭有意來桃園設置國際學校，市府也協助爭取校地，市府已將這2項優勢列為說帖內，積極爭取輝達來桃園。

經發局工作報告上，議員再度針對爭取輝達進行質詢，議員彭俊豪要求市府說明爭取輝達具體方案，議員許家睿認為，市府應該更積極爭取；議員李宗豪表示，台南、高雄和新北市都提出具體方案向輝達招手，但還看不到桃市府是否準備好了，至今仍不願清楚說明如何爭取輝達來桃園的具體方案；議員劉勝全表示，桃園在用地上較其他都有優勢，也沒有地上權的問題，但桃市府對爭取輝達提出了什麼？有密切接觸嗎？也應提供人才招募等相關協助。

張誠表示，輝達台灣總部選址有很多考量，包括員工的意願等等，市府目前委由高力國際公司規劃，並強調桃園的地利之便與優勢。

王明鉅則強調，「很多事只能做不能說」，強調有以最好的方法去努力，同時也在爭取其他像輝達一樣的大廠進駐。

