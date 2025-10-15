為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高市府指大坪頂烏龍爆料要求道歉 柯志恩:源頭出自環保局資訊

    2025/10/15 12:23 記者葛祐豪／高雄報導
    高市府重申大坪頂保護區的公有事業設施暫置，完全合乎都計法相關規定。（記者葛祐豪翻攝）

    高市府重申大坪頂保護區的公有事業設施暫置，完全合乎都計法相關規定。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市大坪頂的污水工程物料暫置場，引起藍綠持續互槓，高市府今（15日）再發聲明，重申大坪頂屬合法暫置，呼籲柯志恩烏龍爆料先認錯，不該為選舉持續硬拗抹黑公務員；柯志恩則反擊說，市府稱她烏龍爆料，但源頭皆出自高雄市環保局所提供的資訊。

    高市府今天強調，針對柯志恩一而再、再而三的烏龍爆料，重申大坪頂保護區的公有事業設施暫置，完全合乎都市計畫法的相關規定，包含台北市、新北市等六都皆有相同法規，柯志恩應該為不懂法令烏龍爆料先認錯。

    柯志恩反擊說，市議員許采蓁10月8日在高雄市議會質詢時揭露此事，當天市府發新聞稿稱「環保局稽查人員於現勘時發現，部分暫置土方中夾雜塑膠管材及鋼筋等營建廢棄物，已責請承商立即清理改善，以維護環境整潔與地區景觀。」足見她評論有所本，源頭出自高雄市環保局提供的資訊。

    柯志恩又說，10月8號當天，高雄市府給外界的資訊，都是廠商未依規定申請水保，以及汙水接管工程之開挖土方與瀝青刨料，暫置該處保護區是「不符合設施標準貯存規定」及違反廢清法，她10月9日上午據此資訊受訪，高雄市下午才發新聞稿改口，稱案場用於堆放開挖土方、瀝青刨料、管材機具，暫置期間，仍要遵守廢清法規定，如廢棄物堆置需覆蓋、標示。市府前一天原本稱有土方、廢瀝青暫置不符合規定，依廢清法開罰，整段文字全消失不見。

    對此，高市府表示，已經多次說明，環保局開罰是因為廠商未做好標示、覆蓋，屬業者管理疏失，與當地可以合法堆置土石並無牴觸，現場也沒有盜採濫填。但柯志恩無視客觀事實，刻意忽略高市府多次說明，把合法暫置場扭曲抹黑為盜採濫填，為了個人選舉造勢，一再抹黑依法行事的公務人員，高市府對這樣惡質的政治操作無法接受。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播