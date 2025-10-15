高市府指大坪頂烏龍爆料要求道歉 柯志恩:源頭出自環保局資訊

高市府重申大坪頂保護區的公有事業設施暫置，完全合乎都計法相關規定。（記者葛祐豪翻攝）

高雄市大坪頂的污水工程物料暫置場，引起藍綠持續互槓，高市府今（15日）再發聲明，重申大坪頂屬合法暫置，呼籲柯志恩烏龍爆料先認錯，不該為選舉持續硬拗抹黑公務員；柯志恩則反擊說，市府稱她烏龍爆料，但源頭皆出自高雄市環保局所提供的資訊。

高市府今天強調，針對柯志恩一而再、再而三的烏龍爆料，重申大坪頂保護區的公有事業設施暫置，完全合乎都市計畫法的相關規定，包含台北市、新北市等六都皆有相同法規，柯志恩應該為不懂法令烏龍爆料先認錯。

柯志恩反擊說，市議員許采蓁10月8日在高雄市議會質詢時揭露此事，當天市府發新聞稿稱「環保局稽查人員於現勘時發現，部分暫置土方中夾雜塑膠管材及鋼筋等營建廢棄物，已責請承商立即清理改善，以維護環境整潔與地區景觀。」足見她評論有所本，源頭出自高雄市環保局提供的資訊。

柯志恩又說，10月8號當天，高雄市府給外界的資訊，都是廠商未依規定申請水保，以及汙水接管工程之開挖土方與瀝青刨料，暫置該處保護區是「不符合設施標準貯存規定」及違反廢清法，她10月9日上午據此資訊受訪，高雄市下午才發新聞稿改口，稱案場用於堆放開挖土方、瀝青刨料、管材機具，暫置期間，仍要遵守廢清法規定，如廢棄物堆置需覆蓋、標示。市府前一天原本稱有土方、廢瀝青暫置不符合規定，依廢清法開罰，整段文字全消失不見。

對此，高市府表示，已經多次說明，環保局開罰是因為廠商未做好標示、覆蓋，屬業者管理疏失，與當地可以合法堆置土石並無牴觸，現場也沒有盜採濫填。但柯志恩無視客觀事實，刻意忽略高市府多次說明，把合法暫置場扭曲抹黑為盜採濫填，為了個人選舉造勢，一再抹黑依法行事的公務人員，高市府對這樣惡質的政治操作無法接受。

