台中人口破286萬 4-7月經濟弱勢兒少生活補助竟僅88人次

陳雅惠（左2）質疑台中人口破286萬，但上一季經濟弱勢兒少生活補助竟僅補助88人次。（記者蘇孟娟攝）

台中市議員陳雅惠今在民政業務質詢指出，台中人口已突破286萬人，但今年4-7月經濟弱勢兒少生活補助，卻僅補助88人次、共25萬元，質疑是申請門檻太高，還是根本沒宣導，以致弱勢家庭根本不知道可申請，促社會救助不能徒具形式；社會局長廖靜芝指出，針對特殊境遇家庭、弱勢兒童多項補助方案，社工會訪視個案，再擇優申請補助，不是僅單一補助案。

市議員陳雅惠、謝家宜、張芬郁、蕭隆澤今關切弱勢家庭補助；陳雅惠指出，市府針對經濟弱勢兒少提供每人每月3,000元生活補助，原則補助6個月、最長1年；但今年4到7月，全市僅服務88人次、核發金額25萬元，台中人口已突破286萬人，一季才88人次受惠，補助率太低。

陳雅惠指出，有單親媽媽5月申請補助，6月底才核定，補助空窗期全靠借錢過日，補助量少又緩不濟急；補助金額10年沒調整，單親媽媽帶兩個孩子一個月最多領9,000元，光房租、水電就不夠用了，台中補助未苦民所苦，呼籲社會局檢討金額與資格，更應設立「緊急撥付機制」，讓社工可先行核發臨時金，再補辦核定，避免家庭陷入生活危機。

張芬郁說，許多邊緣家庭明明生活艱困，卻因不符生活扶助等社會福利政策補助門檻，無法獲得補助，籲社會局應正視邊緣家庭面臨的現實困境，放寬補助標準。

廖靜芝回應表示，市府除低收入戶及中低收入戶外，也針對特殊境遇家庭、弱勢兒童設有多項補助方案，社工會依個案需求協助申請；另申請過渡期另有急難救助金可在緊急狀況下快速撥款，至於金額是否調整與對象擴大，將再研議。

