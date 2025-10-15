高雄1至9月平均每位市民詐騙財損46.7萬 議員籲加強反詐宣導

鄭孟洳昨天在30分鐘兩度被盜用照片，創立不同的IG帳號。（鄭孟洳提供）

高雄今年1至9月，詐騙案件財損總額達76億，市議員鄭孟洳今（15日）於議會質詢說，換算平均每位市民被騙46.7萬，要求市警局加強反詐騙宣導；警察局長林炎田則強調，高雄今年1至9月詐騙財損，相較去年同期已減少，在六都是排名第五。

鄭孟洳指出，今年1至9月，高雄市詐騙案件財損約76億，每月詐騙金額從6億至10億不等，等於每位市民平均被詐騙約46.7萬；隨著詐騙手法不斷進化，未來利用AI詐騙案件會愈來愈多，臉跟聲音都可能是假的，他建議警方可以參考日本熊本的做法，邀請市長陳其邁攜手網紅，用創意方式宣導反詐騙。

市警局長林炎田表示，今年1至9月詐騙財損金額，相較去年平均每個月十幾億元已減少許多，在六都是排名第五。市警局也多次請市長拍反詐影片，但未來AI影片真偽莫辨，警方將分層、分齡、分眾來宣導反詐騙。

鄭孟洳又說，她昨天在30分鐘兩度被盜用照片，創立不同的IG帳號，這些假帳號的真假難辨，因此官方認證機制非常重要，「只有藍勾勾才是我的!」；但她檢視高雄市政府各局處的FB、IG，發現只有市警局及交通大隊有藍勾勾，其他警分局及各局處的社群帳號都沒有；林炎田則說，會立即檢討，要求各分局及派出所單位改善。

