國安局證實境外帳號介入國民黨魁選舉 郝龍斌盼境外抹黑到此為止

「戰鬥藍」趙少康等藍營人士質疑中國介入國民黨主席選舉，國安局長蔡明彥今日證實，已查察掌握TikTok約有一千多部影片討論國民黨主席選舉，YouTube則有23個帳號、傳散逾200部影片，帳號過半定位於境外。對此，郝龍斌今日受訪表示，他希望這次選舉，所有這些境外的抹黑、假訊息到此為止，不要影響到國民黨主席選舉。

郝龍斌強調，他主要把這個現象呈現出來，就是他覺得國民黨主席的選舉，不希望有任何境外的介入，尤其用一些假訊息、抹黑的資料，來汙衊特定的候選人，這是不好的事情。

另外，郝龍斌昨提出兩岸政策主張，包括當選後積極推動國民黨在上海、北京設立辦事處，以「雙城論壇」為基礎推動「兩岸論壇」，並呼籲中國大陸宣示「台灣不獨、大陸不武」。陸委會發言人梁文傑表示，若台灣各政黨不能團結一致，而自行與中共方面接觸，甚至要設立辦事處的話，國人的心防、和中共談判的力量，都會被分散掉，未必是國人福氣。

郝龍斌今日表示，他一再強調，民進黨不做的我們來做，做的所有事情絕對會依據中華民國的法律，到對岸設置辦事處的時候，也會參照對方相關的規定，在合法合規的情況之下來進行這件事情。

郝龍斌說，海基、海協兩會已經都已讀不回，國台辦與陸委會也不是溝通單位，而是互罵單位，兩岸的溝通合作、交流對話很重要，所以民進黨不做，我們來做，盡一切合法合規的方式，來進行兩岸之間的溝通交流。

