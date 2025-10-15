為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    地方黨部被控幫忙拉票 郝龍斌：攻擊同志只會讓民進黨看笑話

    2025/10/15 11:44 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席候選人郝龍斌15日舉辦記者會，說明如何以AI改造國民黨。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌15日舉辦記者會,說明如何以AI改造國民黨。(記者張嘉明攝)

    國民黨主席選舉將於18日投票，國民黨桃園市議員黃敬平昨揭露收到各縣市黨部LINE的對話記錄，質疑各縣市黨部「裁判兼教練兼球證兼旁證」，公開為候選人郝龍斌拉票，嚴重違反黨務中立。郝龍斌今（15）日受訪表示，不要去攻擊黨內同志，尤其是黨工，他們都是中立的，選舉愈到後面就會愈激情，攻擊黨內同志、攻擊候選人，甚至攻擊黨工，除了讓民進黨看笑話，也沒有什麼好處。

    針對部分縣市黨部遭指控替郝龍斌拉票，違反黨務中立，國民黨文傳會主委林寬裕昨僅回應表示，國民黨一定是嚴守立場，公平公正的辦好這次的主席選舉。

    對於候選人鄭麗文被爆料參加反罷免活動時領車馬費，連搭高鐵商務艙都要報銷，郝龍斌說，「照規矩報銷，只要合規矩、合法都沒什麼問題」。他沒有特別意見，反正一切照規矩辦理。不過在反罷免過程中，他是積極的參與，而且也幫助非常多人募款，甚至站台，他也看到很多的假訊息是他從來沒有參與反罷免、大罷免的活動，這是不實訊息。

