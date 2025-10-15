中共介入KMT主席選舉？國台辦稱「我們關注」這場選舉

國台辦發言人陳斌華今天說，願在堅持「九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎上，同國民黨新領導人一道推動「兩黨關係」和「兩岸關係」向前發展。（翻攝直播）

藍營內部指控中共介入國民黨主席選舉，候選人郝龍斌也揭露自己遭「境外勢力」網軍攻擊。對於國民黨主席選舉，中國國台辦發言人陳斌華今天強調，我們關注國民黨主席選舉，但這是國民黨的內部事務。願在堅持「九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎上，同國民黨新領導人一道推動「兩黨關係」和「兩岸關係」向前發展。

談國民黨魁選舉 陳斌華：國民黨的內部事務

陳斌華在國台辦例行記者會表示，我們關注國民黨主席選舉，但這是國民黨的內部事務。中國部分網民的言論不代表官方立場。並指出，九二共識明確界定了兩岸關係的性質，是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。兩岸關係歷史證明，堅持「一個中國原則」和九二共識，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受益。

請繼續往下閱讀...

陳斌華聲稱，否定九二共識，背離「一個中國原則」，兩岸關係就會緊張動盪，台灣同胞利益就會受損。我們願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同國民黨新領導人一道推動「兩黨關係」和「兩岸關係」向前發展，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

國台辦稱堅持九二共識 與新主席推動兩岸關係

另外，對於郝龍斌公布兩岸政策，呼籲中國應宣示「台灣不獨、大陸不武」。陳斌華回應，不評論國民黨黨主席個別候選人的主張，「我們願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同國民黨新領導人一道推動兩黨關係和兩岸關係向前發展」。

郝龍斌拋「台灣不獨、大陸不武」 陳斌華：不評論

熟稔中共統戰的官員受訪說，中共統戰會去設定，誰是真正現階段的朋友，誰是可能的敵人，也會針對國民黨哪個人當選黨主席，對中國的統一大業、反獨促統最有幫助，願意接受九二共識、配合反獨促統的，就會是中共接受的人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法