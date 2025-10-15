為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中共介入KMT主席選舉？國台辦稱「我們關注」這場選舉

    2025/10/15 11:51 記者陳鈺馥／台北報導
    國台辦發言人陳斌華今天說，願在堅持「九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎上，同國民黨新領導人一道推動「兩黨關係」和「兩岸關係」向前發展。（翻攝直播）

    國台辦發言人陳斌華今天說，願在堅持「九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎上，同國民黨新領導人一道推動「兩黨關係」和「兩岸關係」向前發展。（翻攝直播）

    藍營內部指控中共介入國民黨主席選舉，候選人郝龍斌也揭露自己遭「境外勢力」網軍攻擊。對於國民黨主席選舉，中國國台辦發言人陳斌華今天強調，我們關注國民黨主席選舉，但這是國民黨的內部事務。願在堅持「九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎上，同國民黨新領導人一道推動「兩黨關係」和「兩岸關係」向前發展。

    談國民黨魁選舉 陳斌華：國民黨的內部事務

    陳斌華在國台辦例行記者會表示，我們關注國民黨主席選舉，但這是國民黨的內部事務。中國部分網民的言論不代表官方立場。並指出，九二共識明確界定了兩岸關係的性質，是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。兩岸關係歷史證明，堅持「一個中國原則」和九二共識，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受益。

    陳斌華聲稱，否定九二共識，背離「一個中國原則」，兩岸關係就會緊張動盪，台灣同胞利益就會受損。我們願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同國民黨新領導人一道推動「兩黨關係」和「兩岸關係」向前發展，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

    國台辦稱堅持九二共識 與新主席推動兩岸關係

    另外，對於郝龍斌公布兩岸政策，呼籲中國應宣示「台灣不獨、大陸不武」。陳斌華回應，不評論國民黨黨主席個別候選人的主張，「我們願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同國民黨新領導人一道推動兩黨關係和兩岸關係向前發展」。

    郝龍斌拋「台灣不獨、大陸不武」 陳斌華：不評論

    熟稔中共統戰的官員受訪說，中共統戰會去設定，誰是真正現階段的朋友，誰是可能的敵人，也會針對國民黨哪個人當選黨主席，對中國的統一大業、反獨促統最有幫助，願意接受九二共識、配合反獨促統的，就會是中共接受的人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播