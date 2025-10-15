為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    花蓮縣府稱只是退「30人小群組」！ 周軒打臉：是專門疏散避難群組

    2025/10/15 11:56 即時新聞／綜合報導
    陳建村證實確有退群情事。（資料照）

    日前發生縣府官員直接退出花蓮救災協調專案群組事件，引發爭議。花蓮縣府行研處長陳建村卻稱，只是退出「小群」，後續花蓮縣府澄清稱，縣府人員僅退出部分重複性或非必要群組。政治工作者周軒今日卻表示「絕非如此」，他透露：「這個群組就是專門處理疏散避難溝通的。」

    日前傳出有縣府官員直接退出救災協調專案群組，帶頭者為處長級人物，退群時還撂話：「以後有任何行政指導，請以正式公文或會議傳達。」後續被爆出，該名帶頭者就是花蓮縣民政處代處長李葳。

    對於退群事件爭議，陳建村證實確有此事，不過他宣稱只是退出「小群」，不會影響行事。花蓮縣府澄清稱，縣府人員僅退出部分重複性或非必要群組，仍保留中央協調所、縣府應變中心及各重要救災群組，確保資訊掌握與決策即時。

    周軒今日在臉書發文表示，這個群組到底在幹什麼？絕對不是像花蓮縣行研處長陳建村說的，「只是一個30幾人的小群組」、「退群是退出重複的群組」。他指出，這個群組就是專門處理疏散避難溝通的。「根據氣象預報，本週末之後可能有颱風逼近，屆時與東北季風共伴，東部地區可能再度面臨豪大雨的威脅。這對目前還在救災的光復鄉，絕對是雪上加霜。」

    周軒更批，花蓮縣政府現在看起來好像還在鬧脾氣，他質疑，「人命關天了，你的心情你的脾氣比較大嗎？」

    最後他也表示，根據最新報導，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成19人死亡、5人失聯，花蓮地檢署已朝向過失致死和公務員廢弛職務等方向偵辦，已前往中央、花蓮縣政府和鄉鎮公所調取相關資料。過失致死，大家比較常聽到，但公務員廢弛職務，這個就比較少人知道。「公務員廢弛職務釀成災害者，處三年以上十年以下有期徒刑。」

