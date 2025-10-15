為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文稱「花錢買武器做什麼？」 汪怡昕：國民黨就注定要小黨化

    2025/10/15 13:56 即時新聞／綜合報導
    導演汪怡昕。（資料照）

    導演汪怡昕。（資料照）

    國民黨黨主席候選人鄭麗文日前在台南表示，台灣不要戰爭，花這麼多錢買武器要做什麼？把這些錢投資在健保、孩子身上，讓孩子讀書都不用錢，長輩看病不用錢，不好嗎？不要把錢推我們台灣的孩子上戰場當砲灰。對此，導演汪怡昕表示，如果她選上了，國民黨就注定要小黨化，然後走上和新黨ㄧ樣的快樂道路。

    汪怡昕在臉書PO文表示，鄭麗文瘋了嗎？沒，她很清醒，她知道她選的是國民黨主席，而不是總統，她的這種說法，和東南衛視、鳳凰衛視、台灣網喜愛的座上賓，如周錫瑋、游梓翔之流的，不敢說差別不大，而是說一模一樣。

    汪怡昕直言，和鄭麗文認真不需要，她本來就是要讓很多人生氣來討一些人喜歡的，很像沒改制前的選單ㄧ選區多席次的立委選法，只能說，如果她選上了，國民黨就注定要小黨化，然後走上和新黨ㄧ樣的快樂道路。因為很多國民黨人討厭民進黨，但也沒有要和共產黨好，如果最後是鄭麗文帶領國民黨，那她這條路線的就是讓台灣再多一個小黨，結果是，恭喜，讓民進黨繼續執政。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播