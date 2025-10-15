鄭麗文稱「花錢買武器做什麼？」 汪怡昕：國民黨就注定要小黨化

導演汪怡昕。（資料照）

國民黨黨主席候選人鄭麗文日前在台南表示，台灣不要戰爭，花這麼多錢買武器要做什麼？把這些錢投資在健保、孩子身上，讓孩子讀書都不用錢，長輩看病不用錢，不好嗎？不要把錢推我們台灣的孩子上戰場當砲灰。對此，導演汪怡昕表示，如果她選上了，國民黨就注定要小黨化，然後走上和新黨ㄧ樣的快樂道路。

汪怡昕在臉書PO文表示，鄭麗文瘋了嗎？沒，她很清醒，她知道她選的是國民黨主席，而不是總統，她的這種說法，和東南衛視、鳳凰衛視、台灣網喜愛的座上賓，如周錫瑋、游梓翔之流的，不敢說差別不大，而是說一模一樣。

請繼續往下閱讀...

汪怡昕直言，和鄭麗文認真不需要，她本來就是要讓很多人生氣來討一些人喜歡的，很像沒改制前的選單ㄧ選區多席次的立委選法，只能說，如果她選上了，國民黨就注定要小黨化，然後走上和新黨ㄧ樣的快樂道路。因為很多國民黨人討厭民進黨，但也沒有要和共產黨好，如果最後是鄭麗文帶領國民黨，那她這條路線的就是讓台灣再多一個小黨，結果是，恭喜，讓民進黨繼續執政。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法