為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    林岱樺涉詐助理費再+1 胞妹也被查出當人頭月領13萬8千元

    2025/10/15 11:24 記者黃佳琳／高雄報導
    林岱樺涉詐助理費案，檢調查出她胞妹也是人頭助理的一員。（資料照）

    林岱樺涉詐助理費案，檢調查出她胞妹也是人頭助理的一員。（資料照）

    民進黨立委林岱樺被檢調指控涉詐1496萬助理費，目前全案在高雄地方法院審理中，檢調再查出，林岱樺的胞妹林岱縝也是人頭助理的一員，她曾月領13萬8千餘元的助理費，今偵結後依詐欺等罪追加起訴林岱樺等人犯行。

    檢方指出，林岱樺擔任第7屆（2011年）至第11屆（2024年）立法委員期間，以駱和明（表哥、2023年歿）、王瓊翎（大弟媳）的名義，向立法院申報兩人薪資，13年來共詐領1473萬6549元，但駱、王兩人實際並沒有擔任她的公費助理，林岱樺又將兩人列入助理名冊，這筆錢被她用來買車、支付二弟林岱融的會計師事務所相關庶務費用。

    而擔任林岱樺助理的周忠信等5人，則是林岱樺擔任第9屆（2016年）至第10屆（2020年）立法委員期間，向立法院不實申報助理加班費，合計詐領22萬8090元公費助理加班費。

    檢調發現，林岱樺的胞妹林岱縝從2021年1月至2024年11月，也充當林岱樺的人頭助理，向立法院不實申報32萬3千餘元的薪水，且薪資浮動相當大，最低時每月薪資僅4萬5千餘元，最高時曾請領13萬8千餘元，顯然有異於一般公費助理每月薪資浮動情況。

    林岱樺到案後辯稱，公費助理薪資報滿不是犯行，而是立法委員的職權，重點是助理有無提供勞務，林岱縝的薪資會每月調整，是因為只有她可以全時間配合工作，所以只有她的薪會進行彈性調整；但林岱樺的說詞不被檢方採信，今偵結後追加起訴詐欺等罪，併入目前正審理中的助理費案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播