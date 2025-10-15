林岱樺涉詐助理費再+1 胞妹也被查出當人頭月領13萬8千元

林岱樺涉詐助理費案，檢調查出她胞妹也是人頭助理的一員。（資料照）

民進黨立委林岱樺被檢調指控涉詐1496萬助理費，目前全案在高雄地方法院審理中，檢調再查出，林岱樺的胞妹林岱縝也是人頭助理的一員，她曾月領13萬8千餘元的助理費，今偵結後依詐欺等罪追加起訴林岱樺等人犯行。

檢方指出，林岱樺擔任第7屆（2011年）至第11屆（2024年）立法委員期間，以駱和明（表哥、2023年歿）、王瓊翎（大弟媳）的名義，向立法院申報兩人薪資，13年來共詐領1473萬6549元，但駱、王兩人實際並沒有擔任她的公費助理，林岱樺又將兩人列入助理名冊，這筆錢被她用來買車、支付二弟林岱融的會計師事務所相關庶務費用。

而擔任林岱樺助理的周忠信等5人，則是林岱樺擔任第9屆（2016年）至第10屆（2020年）立法委員期間，向立法院不實申報助理加班費，合計詐領22萬8090元公費助理加班費。

檢調發現，林岱樺的胞妹林岱縝從2021年1月至2024年11月，也充當林岱樺的人頭助理，向立法院不實申報32萬3千餘元的薪水，且薪資浮動相當大，最低時每月薪資僅4萬5千餘元，最高時曾請領13萬8千餘元，顯然有異於一般公費助理每月薪資浮動情況。

林岱樺到案後辯稱，公費助理薪資報滿不是犯行，而是立法委員的職權，重點是助理有無提供勞務，林岱縝的薪資會每月調整，是因為只有她可以全時間配合工作，所以只有她的薪會進行彈性調整；但林岱樺的說詞不被檢方採信，今偵結後追加起訴詐欺等罪，併入目前正審理中的助理費案。

