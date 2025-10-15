為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    重啟公地放領政策 卓榮泰：總統指示定目標時程「把它完成」!

    2025/10/15 12:03 記者劉人瑋／台東報導
    陳瑩與莊瑞雄等27位立委共同連署提案並獲通過，重啟「公地放領」。（陳瑩立委服務團隊提供）

    立委陳瑩與莊瑞雄等27位立委昨共同連署提案並獲院會通過，正式要求行政院重啟「公地放領」政策。行政院長卓榮泰在陳瑩質詢時表示「總統指示定目標時程，把它完成!」

    陳瑩在立法院針對恢復「公地放領」提案，並向行政院提出質詢，陳瑩強調，「公地放領」是屬於所有農民的土地正義，政府應積極協助農民取得農地，實踐「農地農有」的精神。行政院長卓榮泰則表示，「總統多次指示，該是人民的財產，經過這麼多年沒辦法處理，政府應該有一套完整的機制與政策，以及推動的目標與時程，把它完成。」

    陳瑩提到自己與莊瑞雄委員，在台東與農民辦理多場的座談，看到許多年邁的農民，殷殷期盼可以取得農地，所以希望政府應該加快農地還給農民的速度。內政部長劉世芳備詢提到，目前正全國盤點相關租約當中，凡符合國土保安及公共安全的山坡地、平地耕地、養殖耕地，會依規定依行政院指示辦理。

    日前行政院拍板宜蘭縣蘇澳鎮大南澳地區試辦公地放領案，於93年之前已通過「內政部公地放領審查委員會」而未放領的案件，將於試辦規劃裡辦理放領申請，多名農戶盼望數十年的正義得以實現。陳瑩日前要求國產署依照宜蘭蘇澳試辦條件，盤點台東符合規定的案件資料，共有777筆符合規定，面積大約162公頃。陳瑩表示，落實「農地農有」精神，才是真正照顧農民! 讓耕作者可以擁有自己的農地，才是真正的土地正義！

    昨立法院通過陳瑩提案重啟「公地放領」的內容，除要求行政院應協助自耕農取得農地外，同時要求行政院應調整資格認定標準。陳瑩強調，政府最後辦理公地放領的時間，至今已超過20年，應視現代農民務農實況，修正放領條件，使政策更貼近當前農業環境。此次「第四階段公地放領」提案，領銜提案人除陳瑩、莊瑞雄以外，共同提案人包括伍麗華、陳冠廷、王美惠、黃秀芳、陳秀寳、劉建國、蔡易餘、許智傑、林岱樺、郭國文。

