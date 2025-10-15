當季連成開救災協調會 教師狠批徐榛蔚：她跑去吉安參加祈福法會

劉哲瑋14日深夜在臉書發文提到，縣長徐榛蔚是總指揮官，結果她日前跑去吉安鄉參加法會，難道參加法會比較重要？（資料照）

馬太鞍溪上游堰塞湖溢流災後復原工作仍在持續中，不過花蓮縣府救災荒腔走板，引爆民怨，偏鄉教師、同時也是光復受災戶的劉哲瑋（Lâu Thiat Uí）14日深夜在臉書發出圖文表示，縣長徐榛蔚是總指揮官，結果她日前跑去吉安鄉參加法會，相比之下，中央應變中心總協調官季連成則是持續召開救災協調會。劉哲瑋也質疑，難道參加法會比較重要？

劉哲瑋表示，總指揮官是花蓮縣長，但徐榛蔚每天都不去跟總協調官合作幫助災民，這時候還有五名光復人失蹤，結果是參加法會比較重要？劉哲瑋提到，類似事件在花蓮不斷發生，先前他在花蓮教書時，根據法規必須要向學生進行交通宣導，結果花蓮縣府在台九線、台十一線易肇事路口，找法師來降妖除魔。

劉哲瑋感嘆地說：「我當時跟我的老師說，我從台大學了很多，本來到偏鄉是想透過教育，讓最需要知識翻轉人生的地方，真正因為知識感到喜樂。結果……我發現在這裡科學是異端，這裡的人期望降妖除魔，但真正的妖魔其實是……」

劉哲瑋表示，這種現象不只發生在縣府，像是吉安派出所抓不到犯人，也找法師到警局處理；傅崐萁遇到大罷免，人家點光明燈，他點六柱光明柱。劉哲瑋最後也提到，吉安鄉長游淑貞，就是傅崐萁夫婦力挺的縣長候選人。

