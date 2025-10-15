黃國昌被爆收駭客養狗仔 林楚茵：恐利用揭弊法當保護傘

民進黨立委林楚茵。（資料照）

民眾黨主席黃國昌接連爆出疑似「養狗仔」跟拍政府官員、與駭客合作竊取資料等爭議，民進黨立委林楚茵表示，黃國昌當初想盡辦法通過《公益揭弊保護法》，現在看來成為「保護傘」，黃國昌立法、知法、用法在滲透國家，諷刺至極！她要提醒民眾黨，現在正在審預算，但國安、法務、檢調、司法等單位預算，不能被用來包庇黃國昌！

林楚茵在臉書PO文表示，黃國昌的「昌ㄟ機器」動得很厲害，跟監偷拍加上駭客團全部都來！政府的宣傳費用被砍，公媒卻被黃國昌的人滲透？央廣、中央社的漏洞，被特定政治人物操控，對公營媒體來說，多麼大的恥辱！

請繼續往下閱讀...

林楚茵指出，昔日央廣的任務，是向世界各國傳達台灣的立場和聲音，並抵禦中國大外宣，甚至在戰時是一個重要的關鍵基礎設施，現在內部卻自導自演置入五星旗？央廣不能只靠停職草草了事，中央社開除了謝幸恩，央廣的態度在哪？央廣內部是否還有協力者？請必須徹查！

林楚茵直言，《公益揭弊保護法》黃國昌想盡辦法過了，現在看來成為黃國昌集團的保護傘，黃國昌立法、知法、用法在滲透國家，諷刺至極，同時，我要提醒民眾黨，現在正在審預算，但國安、法務、檢調、司法等單位預算，不能被用來包庇黃國昌！相關調查必須完全獨立，別因害怕黃國昌就縮手。

