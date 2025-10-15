監視器有死角未拍到女童落池 議員蔡蕥鍹批有環境管理疏失

新竹縣竹北市托嬰中心發生幼兒溺斃事件，但因監視器有死角，未拍到女童是否由生態池柵欄缺口掉落池內。縣議員蔡蕥鍹痛批有環境管理疏失（民眾提供）

新竹縣竹北市托嬰中心發生幼兒溺斃事件，警方調查表示，此案因為監視器有死角，未拍到女童是否由生態池柵欄缺口掉落池內。縣議員蔡蕥鍹對此表示深感痛心，並直批環境管理疏失；她強調托嬰中心的安全管理涵蓋多個面向，都須嚴格把關，所有幼兒活動區域設置監控設備，都應確保無視覺死角。

對此，新竹縣政府表示，接獲通報後，社會處、教育局全面清查轄內公立、私立托嬰中心，以及公、私幼兒園及學校，是否有生態池、水池、滯洪池等相關設施，以避免視線死角影響幼兒安危。

蔡蕥鍹指出，秉持華德福教育理念貼近自然的幼兒園，在竹北並不多見，發生這樣的事大家都感到非常遺憾。本案發生在10月8日，事發當天有3位老師照顧9位幼兒，依照這樣的師生比，基本上幼兒應該可以得到妥善照顧，因此幼兒爬行至水池造成溺斃，與水池邊防護措施不足及整體環境管理不當有關。

蔡蕥鍹質疑，該托嬰中心在112年評鑑等級為乙等，且具有準公共化資格，此事突顯環境管理不當問題。主管機關在審核幼兒園環境安全時，難道沒有發現嗎？沒有提出要求改善嗎？究竟是怎麼通過的？ 更誇張的是，女童爬入的縫隙是監視器無法拍到的死角，到底是怎麼管理的？

蔡蕥鍹抨擊，生態池的外圍雖然設立柵欄，但沒想到還是有縫隙讓幼兒鑽入，而女童鑽進去的位置又是監視器的死角，顯見環境管理疏失。

蔡蕥鍹強調，托嬰中心的安全管理涵蓋多個面向，從硬體的環境設施、軟體的照護流程到人員的專業訓練與應變計畫，皆須嚴格把關。所有幼兒活動區域設置監控設備，需確保無視覺死角，並應妥善維護設備以提供清晰影像。

高鐵派出所所長黃泓荏表示，事發當下接獲通報後，立刻前往現場了解，當日11時許老師在池塘中發現該名幼兒，趕緊向其他老師報告，立即實施CPR並撥打119，經救護單位到場送醫，不幸仍宣告不治，警方也隨即拉起封鎖線並進行後續行政調查。

黃泓荏表示，本案除由員警到場處理外，並報請分局派遣鑑識小組至現場採證，全案已報請新竹地方檢察署相驗。

據了解，有家長說要申請入學參觀該幼兒園，需先花300元報名親職講座才可以參加，然而一個主張貼近生態自然環境的幼兒園，卻出現重大事故，令人不勝唏噓。

