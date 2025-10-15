為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台東資深前縣議員黃瑞華11日病逝 臉書留「先撤了、大家保重」

    2025/10/15 11:30 記者黃明堂／台東報導
    台東縣縣議員黃瑞華11日病逝，當晚臉書貼出「先撤了，大家保重」照片。（取自黃瑞華臉書）

    台東縣縣議員黃瑞華11日病逝，當晚臉書貼出「先撤了，大家保重」照片。（取自黃瑞華臉書）

    縱橫台東縱谷政壇數十年的前縣議員黃瑞華11日病逝，享壽73歲。他從農會理事長轉戰政壇，一路從鎮民代表、主席到鎮長、縣議員，7次選戰皆捷，2022年放棄連任縣議員時曾在議會告別質詢，希望過著無事一身輕的生活，要當快樂老人，11日當晚，他的臉書也留下「先撤了、大家保重」最後字句，展現一生豁達無罣礙。

    他的最後臉書湧進兩百多則留言，祝福他一路好走，縣長饒慶鈴也留言「精彩一生」；前縣府建設處長許瑞貴追悼他是「永遠的關山守護者」，關山鎮上下無不深感哀痛。

    許瑞貴說，黃瑞華的一生，與關山鎮的發展緊密相連，公職生涯層次豐富，從最基層的鎮民代表做起，展現了對地方事務的熱忱與深入了解。在許瑞貴鎮長任內，黃瑞華以鎮民代表的身分，與行政首長合作長達8年之久。這8年在不同職位上，以相輔相成的默契，共同擘劃、監督並推動了無數關山鎮的重大建設與施政。

    許瑞貴說，黃瑞華深知農會是地方經濟的支柱，擔任理事長時致力於提昇農民福祉；擔任鎮長期間，更以堅實的施政為關山勾勒未來，他推動的農產品行銷、基礎建設改善，讓「關山米」的美名傳揚四方，鎮民得以安居樂業。他對治安、對教育、對弱勢的關懷，更是有目共睹。

