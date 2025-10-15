藍黨魁選舉爆中國介選 侯友宜：大家無法接受

國民黨主席選舉傳出中國介選，新北市長侯友宜（左）表示，如果真的有這種事情，大家沒辦法接受。（記者賴筱桐攝）

國民黨主席選舉將於18日投票，傳出中國介選，支持特定候選人。新北市長侯友宜今天對此表示，如果真的有這種事情，大家都沒辦法接受。

傳出中國介入國民黨主席選舉，連「戰鬥藍」召集人趙少康也出面指控，呼籲中國官方制止介選行為。侯友宜今天在市政會議後，被問到相關議題受訪指出，如果真的有這種事情，這是大家都沒辦法接受的，選舉過程應是君子之爭、公平的競爭，才是大家能夠接受的。

另外，國民黨主席選舉讓黨內出現分裂危機，南投縣副議長潘一全表態支持黨主席候選人鄭麗文，並開出第一槍說，「郝龍斌若當選，就該退黨了」。媒體詢問侯友宜，是否擔心這次選舉影響黨內團結？

侯友宜回應，政治最重要是要找到一個溫和、理性、穩定的領導人，非常清楚把黨的方向跟理念釋出給黨員來做決定，在這個理念底下，一定要以國家的目標、方向，全民所期待且能夠接受的方向來做，所以國家永遠擺第一，黨的理念跟想法讓內部黨員找出最適合引領國家走向的人才，才是我們的目標。

